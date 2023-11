Más Madrid, PSOE y Vox se unen en rechazo a dejarles fuera del acto institucional del 25N y señalan al "tirano" Almeida

Más Madrid, PSOE y Vox se han unido en el rechazo mostrado a la decisión del Gobierno municipal de dejar a la oposición "por primera vez" fuera del acto institucional convocado por el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia de Género, el 25N, e incluso ha llevado a la portavoz socialista, Reyes Maroto, a acusar al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de ser un "tirano" y un "dictador". Minutos antes de que todas las formaciones se unieran tras una pancarta contra la violencia de género --excepto Vox, que se ha separado unos metros para portar un cartel en el que se leía que están "con todas las víctimas de la violencia"--, Reyes Maroto ha criticado esa "expulsión" del acto institucional en "un nuevo gesto de totalitarismo y de censura intolerable". "Los partidos políticos que representamos a una mayoría de vecinos y vecinas de Madrid no podemos tener voz en este acto pero no nos van a callar", ha asegurado Maroto, que ha explicado que el delegado del área social, José Fernández, le justificó la decisión en "que no se quiere politizar este tipo de actos", la misma razón que les han dado para sacarles de la Comisión de Patrimonio. La edil socialista ha señalado que a la oposición "se le evita participar en dos comisiones que van a definir el modelo de ciudad que Madrid quiere para el futuro, como la Comisión de la Ley de Capitalidad y la del Plan General de Ordenación Urbana (Patrimonio)". Maroto ha advertido a Almeida que le irán quitando la "careta" para mostrar su verdadera cara, la de "la ausencia de diálogo y de consenso". "No vamos a consentir la censura. Es una manera de gobernar de un tirano, de un dictador", ha declarado Maroto. LA "MORDAZA" DE ALMEIDA La portavoz de Más Madrid y jefa de la oposición, Rita Maestre, ha reclamado que los "representantes legítimos del pueblo madrileño" puedan expresarse en el acto institucional del 25N frente a lo que ha ocurrido hoy, su ausencia "por primera vez en la historia de este Ayuntamiento". "El alcalde de la ciudad ha censurado las intervenciones de la oposición en el acto institucional. Este es el primer año en ocho, desde que se ha realizado este acto, en el que no vamos a poder hablar. El alcalde Almeida quiere ponernos una mordaza, quiere que nos callemos, que no se oigan las voces feministas dentro del Ayuntamiento de Madrid y, si no se oyen dentro, se oirán fuera", ha lanzado Maestre. "ACTO SÓLO PARA EL PP" La concejala de Vox Carla Toscano también se ha unido al rechazo por no poder participar en el acto institucional. "No vamos a tener voz en el acto que organiza el Ayuntamiento de Madrid porque el alcalde Almeida ha considerado que es un acto sólo para el Partido Popular", ha reprochado la concejala. "El Ayuntamiento no es sólo el PP, no es sólo Almeida, sino que somos todos los grupos que formamos parte del Ayuntamiento", ha subrayado, después de reconocer que están "bastante disgustados" por no tener voz para dar su punto de vista sobre la violencia contra las mujeres.