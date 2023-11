La Fiscalía pide prisión sin fianza para el detenido por el asalto en 2019 a la Embajada de Corea del Norte en España

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha interesado este viernes prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por su relación con el asalto a la Embajada de Corea del Norte en España en febrero de 2019, en el que un grupo de hombres robó varios ordenadores y discos duros de la oficina. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que durante la vista celebrada para recabar su declaración y decidir sobre la situación personal del detenido C.S.L., el Ministerio Público le ha atribuido en una primera calificación jurídica los delitos de allanamiento, detención ilegal, lesiones y robo con violencia. Además, ha fundamentado la petición de prisión ante el riesgo de fuga. Fue el 22 de febrero de 2019, cuando un grupo de ciudadanos de diversas nacionalidades y descendientes de norcoreanos entraron a la Embajada de Corea del Norte en Madrid con la intención de robar documentos e información del país asiático. Según la investigación que encabezó el entonces juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, el líder de la banda sería Adrian Hong Chang, ciudadano mexicano con residencia en Estados Unidos, y que se reunió en la Embajada semanas antes del asalto con el 'número uno' de la representación diplomática norcoreana en España, el encargado de negocios de la delegación Yun Sok So. Según declaraciones de Yun Sok So, durante la reunión Adrian Hong Chang utilizó un nombre falso y habló de temas empresariales, sin levantar sospechas. El 22 de febrero, los asaltantes se presentaron en el recinto, donde el encargado de negocios vive también con su mujer e hijo, y maniataron a varios de los trabajadores. El diplomático norcoreano afirmó que él recibió varios golpes y fue encerrado en el sótano del edifico, donde presuntamente los asaltantes le habrían pedido que desertase de Corea del Norte, algo que él asegura se negó a hacer. Finalmente, los asaltantes, algunos de los cuales aún no han sido identificados, robaron varios ordenadores y discos duros y huyeron de la Embajada hacia Portugal, para de ahí volar a Estados Unidos. Tras su detención, las autoridades estadounidenses hicieron entrega del material robado a la Embajada norcoreana en España. La investigación apunta a que este robo de información podría tener algo que ver con la reunión que apenas cinco días después estaba programada entre el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo norcoreano, Kim Jong Un, en Vietnam. Corea del Norte ha acusado a los servicios de inteligencia estadounidenses de ser los autores intelectuales del asalto, con el objetivo de obtener la mayor información posible sobre su país antes de la reunión. Los sospechosos del asalto son miembros del grupo disidente autodenominado Cheollima Civil Defense (CCD), también conocido como Joseon Libre, que busca acabar con el liderazgo del actual mandatario norcoreano.