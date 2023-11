Juan Carlos I sale a navegar a bordo de 'El Bribón' acompañado de la infanta Elena

Juan Carlos I ha salido a navegar, este viernes, en la localidad pontevedresa de Sanxenxo a bordo de 'El Bribón' y su hija, la infanta Elena, lo ha acompañado desde la embarcación 'Erica'. Así, poco después de las 13,00 horas el rey emérito ha llegado al pantalán sentado en el asiento del copiloto, sin parar el club náutico y ha saludado a la gente que lo esperaba. Como de costumbre, ha descendido las escaleras que dan al pantalán con la ayuda de su asistente y agarrado a la barandilla. Una vez en el embarcadero ha saludado a un miembro de la tripulación y se ha subido al velero. Además, en la mañana de este viernes su hermana la infanta Margarita, su marido, sus sobrinos María y Alfonso Zurita y el ahijado del rey emérito han abandonado Galicia El ex jefe del Estado llegó a Sanxenxo el lunes por la tarde y este es el segundo día que sale de casa de Pedro Campos. En la jornada del jueves estaba todo preparado para que saliese a navegar pero, finalmente, no fue posible. Sin embargo, sobre las 21,00 horas del jueves salió a cenar con su familia a un restaurante en O Grove y esa fue la primera salida que realizó desde que llegó a Galicia. REGATA DEL FIN DE SEMANA Este día de navegación le servirá a Juan Carlos como entrenamiento para participar, si la meteorología lo permite ya que casi no hay viento, en la regata Desafío Barceló que se disputa este fin de semana y será la última serie de 2023 de la Liga Española de la clase 6mR. En la regata se disputarán el podio 'El Bribón', capitaneado por Juan Carlos I, el 'Titia' con Mauricio Sánchez-Bella y el 'Alibabá II' con Miguel Lago. Está previsto que las primeras mangas de la regata se disputen el sábado a partir de las 13,30 horas y el domingo concluya la competición y, previsiblemente, habrá un acto de entrega de premios a las 17,00 horas.