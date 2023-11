Fernández (Podemos) ve "muy aventurado" señalar que concurrirán con Bildu y ERC a las europeas

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado este viernes que están abiertos a negociar con otras formaciones políticas de cara a las elecciones europeas pero ve "muy aventurado a día de hoy" señalar que puedan concurrir con Bildu y ERC. En una entrevista en Ser Cataluña recogida por Europa Press, ha explicado que Podemos debe decidir primero si se presenta en solitario o con otras formaciones a los comicios. Y en caso de hacerlo con otras formaciones, ha añadido Fernández, deben hacerse primarias y "no puede haber vetos". "A partir de ahí se podría negociar con otras formaciones políticas. De todas maneras, yo veo muy aventurado a día de hoy señalar que podemos concurrir con Bildu y con ERC. Vamos a ver qué pasa", ha destacado. Así, ha pedido esperar a conocer la coyuntura política en el momento de las europeas, y en caso de cumplirse las premisas que establecen podrían estudiar "todas las hipótesis". PGE También ha reivindicado la "total autonomía política" de Podemos dentro del grupo de Sumar en el Congreso, dejando claro que el PSOE debería negociar con su formación si quiere sus votos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Cuando vengan los PGE, el PSOE tendrá que negociar los votos de los diputados de Podemos", ha avisado Fernández, tras precisar que siempre votarán a favor de medidas que consideren progresistas y mejoren la vida de los ciudadanos. Pese a destacar que Podemos no está en política "para tener sillones", ha admitido que hubiera sido bueno --en sus palabras-- blindar su presencia en el Ejecutivo central durante la negociación de la coalición con Sumar. "Pero es que no se nos dio lugar ni se nos dio oportunidad", ha lamentado Fernández, que ha acusado a Sumar de no haber querido integrar a Podemos ni de darle el mismo trato que ha dado a los comuns, IU y Más País. Aunque reconoce que en Podemos han podido cometer errores, ha defendido que "ninguna formación política en este país ha hecho tanto por anteponer, coser y por aglutinar al espacio político de la izquierda". "La unidad no se construye mediante palabras sino que se hace con hechos", ha zanjado el portavoz de Podemos.