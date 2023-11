Errejón defiende un referéndum de independencia en Cataluña acordado con el Estado: "No hay ninguna otra solución"

El diputado de Sumar en el Congreso y líder de Más País, Íñigo Errejón, ha defendido la celebración de un referéndum de independencia en Cataluña acordado con el Estado: "Es que creo que no hay ninguna otra solución". En una entrevista de este viernes en 'Vilaweb' recogida por Europa Press, ha argumentado que este hipotético referéndum ha de ser "fruto del acuerdo, de la voluntad del pueblo, y no un proyecto impuesto", el cual a su juicio conlleva la posibilidad que te digan que 'no'. Al preguntársele porque la propuesta de un posible referéndum en Cataluña haya quedado diluida dentro de Sumar, ha señalado que "el referéndum también ha quedado diluido dentro de Cataluña", ante lo que ha sostenido que su celebración no se trata de coraje, sino de correlación de fuerzas y de representatividad, textualmente.