El PSOE critica la "deslealtad" del PP con las acusaciones a Sánchez y Albares les recrimina ponerse a favor de Israel

El PSOE ha criticado la "deslealtad" del Partido Popular tras las afirmaciones de Israel contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusándole de apoyar el terrorismo de Hamás, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha recriminado a los 'populares' por "escoger siempre ponerse a favor de terceros", en este caso del Gobierno israelí, y no al lado del Ejecutivo español. Fuentes socialistas han precisado que "no era difícil adivinar de qué parte se pondría el PP entre el Gobierno de España o cualquier otro país", recalcando que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, "es solo un eslabón más en la larga cadena de deslealtad a España que lleva el PP en su mochila desde hace más de dos décadas".* "El presidente ha expresado con claridad su condena al atentado terrorista de Hamás el 7 de octubre y la necesidad del cumplimiento del derecho internacional humanitario", ha recordado el PSOE, en referencia a que Sánchez haya abierto al reconocimiento de forma unánime de Palestina. Previamente, el ministro Albares, en declaraciones a la Cadena SER recogidas por Europa Press, ha admitido que el PP "no falla nunca" en ocasiones similares, en las que prefiere hacer oposición en lugar de "ser España". "El Partido Popular no tiene la menor idea de lo que es ser una oposición de Estado porque no tiene la menor idea de lo que son las políticas de Estado. El Partido Popular siempre escoge ponerse a favor de terceros", ha lamentado el ministro.