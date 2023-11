El PP ve en la querella de Sumar contra vocales del CGPJ ejemplo de "desgobierno" con Sánchez: "Se querella el Gobierno"

La vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Carmen Fúnez, ha asegurado que la querella de Sumar contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y vocales que aprobaron la declaración contra la ley de amnistía es un ejemplo del "desgobierno" que hay en España con Pedro Sánchez y ha recalcado que Sumar formar parte del Ejecutivo y, por lo tanto, es el Gobierno el que interpone esa querella. Así se ha pronunciado después de que Sumar haya anunciado que este viernes interpondrá una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, y los vocales conservadores del organismo por su "inaceptable intromisión" en la función legislativa del Congreso, al autorizar y participar en el Pleno extraordinario que propició la declaración institucional contra la Ley de Amnistía. En una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, Fúnez ha indicado que esa querella "es el mejor ejemplo del desgobierno" en el se encuentra ahora mismo España. "Es una querella de un partido político, pero no debemos olvidar que forma parte del Gobierno y, por lo tanto, no es una parte del Gobierno el que se querella, sino que es el Gobierno en sí". "NO TIENE NINGÚN SENTIDO" La dirigente del PP ha señalado que "no tiene ningún sentido" que Sumar, que forma parte del Gobierno de España, "se querelle contra el máximo órgano de los jueces". A su entender, esto forma parte de los acuerdos de Gobierno a través de los cuales Pedro Sánchez llegó a la Presidencia y "éstas son las consecuencias" de esos pactos. "Al final hay algo que es muy importante: no se puede mentir a todos al mismo tiempo y poner en una mesa a tanta gente con intereses distintos", ha proclamado, para añadir que eso hace que España sea "ingobernable". Fúnez ha señalado que lo que está sucediendo en España con la Ley de Amnistía es "malo y negativo" para la democracia española y los españoles porque "se rompe la separación de poderes" y "la igualdad de todos los españoles ante la ley". En su opinión, "no es bueno ese señalamiento de los jueces" que se está haciendo. ¿EL PP PODRÍA RENUNCIAR A LLEVAR LA LEY AL TC SI LA AVALA EUROPA? Al ser preguntada si el PP podría renunciar a llevar la Ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional si al final la avala Europa, Fúnez ha dejado claro que su partido no va "a renunciar absolutamente a nada, a ningún medio" que les permita "paralizar la ley de amnistía", dado que consideran que es "inconstitucional" y "rompe la igualdad de los españoles ante la ley". Además, ha subrayado que esa norma es "amoral" porque se concede esa amnistía a "aquellos que no la merecen", "no se arrepienten de los delitos que cometieron" y "están dispuestos a repetir el delito por el que fueron condenados por el Tribunal Supremo". De hecho, ha señalado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ya está solicitando "la convocatoria de ese referéndum de autodeterminación al actual Gobierno". Por eso, ha afirmado que "no tiene ningún sentido" que el PP dé "pasos atrás". "No vamos a dar ni un paso atrás en la lucha para paralizar la Ley de Amnistía ni en el ámbito político, ni en el ámbito legal, ni en el ámbito institucional ni social", ha resaltado. Según la responsable de Políticas Sociales "no vale todo por conseguir un fin" como ha hecho Pedro Sánchez para seguir en Moncloa y si esa premisa que no vale en la vida de cualquier ciudadano, "aún menos en el ámbito de la política". A VOX: "NOSOTROS TENEMOS NUESTRO CAMINO" Después de que Vox haya pedido una respuesta coordinada contra la amnistía, la dirigente del PP ha señalado que el PP tiene su "camino" y si "ruta" y "nadie" les marca los ritmos de ese camino. "Nos coordinamos con aquellos que han salido en la calle en estos días en las manifestaciones pacíficas, en las manifestaciones firmes y sólidas contra la ley de amnistía y por la defensa de la igualdad y de la Constitución", ha apostillado. En este sentido, la vicesecretaria de Políticas Sociales ha subrayado que Alberto Nuñez Feijóo tiene "un proyecto político para España" y ha añadido que "quien lidera todo eso es Alberto Núñez Feijóo". "No hay nadie quién nos marque el ritmo político ni el calendario", ha insistido.