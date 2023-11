Clavijo espera que Canarias tenga con Saiz el diálogo que no hubo con Belarra para el problema de los menores migrantes

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha esperado poder tener con la nueva ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el diálogo que no hubo con Ione Belarra, que "ni se dignó a devolver una llamada", para atender el "grave problema" que existe en las islas con los menores migrantes no acompañados. Así lo ha dicho este viernes en unas declaraciones a los medios de comunicación en las que resaltó la importancia de que exista con la nueva ministra el "entendimiento" que no ha existido hasta la fecha y que se cumpla con el compromiso existente en la Agenda Canaria para que haya una modificación legislativa y se atienda a esos menores "como se merecen". Por otro lado, Clavijo no entendió el motivo por el que aún no se ha desplegado el Frontex, entendiendo que la Unión Europea debería tener una política única respecto a la inmigración antes de las elecciones europeas del 9 de junio. Aquí, recordó que un trabajo en el que incidió durante su reciente visita a Bruselas, donde resaltó también en incluir también la 'ruta atlántica' en el debate sobre inmigración, y no sólo la 'ruta mediterránea'.