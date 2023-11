Carmona (CGPJ): "No podemos aceptar que en España una mujer sea asesinada cada 6 días"

Madrid, 24 nov (EFE).- La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, ha lamentado las "vidas truncadas" de las 52 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año: "No podemos aceptar que en España una mujer sea asesinada por violencia machista cada 6 días".

Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la violencia contra la Mujer, que se conmemora este sábado, 25 de noviembre, Carmona ha hecho una declaración institucional en la que ha asegurado que cada mujer asesinada y cada menor que queda huérfano "ponen en evidencia un fallo del sistema" que deben "asumir como propio" todos los que se dedican a combatir este problema estructural.

"Las instituciones estamos en la primera línea de esta lucha y debemos mantenernos alerta y seguir esforzándonos para que ninguna mujer más sea asesinada y para que las supervivientes logren salir adelante", ha subrayado.

Un esfuerzo que necesita colaboración ciudadana, por lo que ha hecho un llamamiento a toda la sociedad para que "se conviertan en nuestros ojos y nuestros oídos y que denuncien todas aquellas situaciones de violencia de género que quedan fuera del alcance, fuera del 'radar', de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de los órganos judiciales".

"Un aviso, una llamada a tiempo pueden salvar vidas", ha incidido Carmona, que ha remarcado que una sociedad como la española, "modelo a nivel internacional de la lucha contra la violencia de género", no puede dejar solas a aquellas víctimas que, "presas del pánico, no denuncian y quedan por tanto ocultas para las instituciones".

Casi el 80 por ciento de las mujeres asesinadas este año no habían denunciado.

Tras subrayar que la violencia machista "no distingue" y "cualquier mujer puede ser víctima", la presidenta del observatorio ha animado a no caer en el desánimo ante la "dura" realidad que muestran las cifras y a seguir trabajando para no perder "ni una sola vida más, ni una mujer más".

Carmona ha terminado su declaración animando a todas las víctimas "a dar un paso más y a denunciar, o a pedir ayuda para que otros lo hagan por ellas, porque solo así abrirán una puerta a la esperanza y podrán recibir ayuda de las instituciones para salir del maltrato y recuperar sus vidas"

"Pueden estar seguras de que hay salida de la espiral de violencia que las atrapa”, ha concluido. EFE

