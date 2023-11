AM-Albares rechaza las "falsas e inaceptables" acusaciones de Israel tras decir que Sánchez apoya el terrorismo de Hamás

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha calificado como "falsas e inaceptables" las acusaciones de Israel contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro belga, Alexander De Croo, que aseguraba en un comunicado que ambos líderes políticos apoyan el terrorismo de Hamás. "Las rechazamos tajantemente. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores estamos analizando la respuesta oportuna que vamos a dar y habrá una respuesta a esas acusaciones falsas, fuera de lugar e inaceptables", ha anunciado Albares en una declaración oficial distribuida a los medios. Según el ministro, las acusaciones del Gobierno de Israel "son especialmente graves" porque Sánchez "representa a la presidencia de la Unión Europea en ejercicio" y De Croo la ocupará a partir del 1 de enero. Además, Albares ha recordado que el mismo 7 de octubre, cuando se produjo el ataque, todo el Ejecutivo español, incluido el propio Sánchez, "no dudó en condenar el atentado terrorista" de Hamás que, según ha explicado, "no representa al pueblo palestino" y es "sólo una organización terrorista". Además, ha incidido en que el jefe del Ejecutivo expresó la solidaridad hacia todas las víctimas israelíes durante su visita a Israel y también ha recordado a Maya Villalobo e Iván Illarramendi, los dos españoles que murieron en el ataque de Hamás y que "siempre estarán en nuestra memoria". El ministro ha reiterado el llamamiento del Gobierno español "a la liberación incondicional e inmediata de todos los rehenes sin distinción de nacionalidad ni religión", como así lo ha trasladado el presidente Sánchez. "Siempre hemos subrayado el derecho de Israel a defenderse de este ataque terrorista", ha insistido Albares, quien ha señalado que esto "no es incompatible" con que la defensa se haga "dentro del escrupuloso respeto del derecho internacional humanitario". El titular de Asuntos Exteriores ha añadido que el Gobierno español "siempre alzará la voz" para "proteger a tantos civiles palestinos" que incluye "un número insoportable de víctimas que incluyen niños y niñas". Por ello, ha defendido que España reclama "un alto el fuego humanitario" para que la ayuda, que "España ha triplicado en las últimas semanas, ha recalcado, "pueda llegar a la población civil palestina". Por último, Albares ha querido dejar claro que el mensaje del presidente en Oriente Próximo es el de "buscar un camino de paz" y que se garantice "la existencia de un Estado de Palestina y un Estado de Israel, que vivan en coexistencia pacífica, que garanticen la seguridad y la prosperidad del otro". "Siempre los españoles y la comunidad internacional encontrarán al Gobierno de España en el campo de los que construyen la paz", ha concluido. El Ministerio de Exteriores de Israel ha convocado este viernes a los embajadores de España y Bélgica como represalia por las "falsas" afirmaciones realizadas en las últimas horas por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro belga, Alexander De Croo, ya que consideran que supone un "apoyo al terrorismo" de Hamás. "Israel está actuando conforme al Derecho Internacional y luchando contra una organización terrorista peor que el Estado Islámico que comete crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad", ha informado el Ministerio de Exteriores israelí en un comunicado, aludiendo a la comparecencia conjunta de Sánchez y De Croo en el paso de Rafá. El propio ministro, Eli Cohen, ha sido quien ha dado orden de trasladar una "reprimenda" a la embajadora española, Ana María Salomón Pérez, y al representante belga, Jean-Luc Bodson. También el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha condenado "rotundamente" las declaraciones de Sánchez y De Croo, ya que considera que los dos líderes no señalaron de manera clara a Hamás por los crímenes cometidos, entre ellos los ataques contra ciudadanos israelíes y la utilización de civiles palestinos como "escudos humanos", ha informado su oficina.