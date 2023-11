Albares convoca a la embajadora de Israel en España para que explique las "inaceptables" acusaciones contra Sánchez

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que ha convocado a la embajadora de Israel en España para que dé "explicaciones" por las "inaceptables y falsas" acusaciones del Gobierno israelí contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el primer ministro belga, Alexander de Croo, por unas afirmaciones que consideran que supone un "apoyo al terrorismo" de Hamás. "Son especialmente graves porque además se trata del presidente del Gobierno, que tiene la Presidencia de la Unión Europea, y del primer ministro, que representa al país que la va a tener a partir del 1 de enero, que es Bélgica", ha señalado el ministro en declaraciones al 'Telediario' de TVE, recogidas por Europa Press. En este sentido, Albares ha admitido que no le consta que Israel esté preocupada porque España abra la puerta a reconocer de forma unilateral a Palestina, por lo que será la embajadora la que dé las "explicaciones" por el comunicado del Gobierno israelí con palabras que "son completamente falsas, inapropiadas y completamente fuera de lo normal", ha insistido. "El reconocimiento del Estado de Palestina es una promesa electoral del PSOE. Es parte del programa del Gobierno de coalición progresista y son 140 países en el mundo los que lo reconocen", ha explicado el ministro, a la vez que ha recordado que España condenó desde el primer momento el ataque contra Israel "de una organización terrorista como es Hamás". Albares también ha rememorado que el Gobierno español ha pedido "la liberación inmediata e incondicional de los rehenes". "Hemos reconocido el derecho de Israel a defenderse, pero también, con la misma fuerza, hemos alzado la voz para dejar claro que esta defensa tiene que hacerse dentro del Derecho Humanitario y para proteger a las víctimas civiles palestinas", ha dicho. "Estamos hablando de miles y miles de muertos civiles palestinos, incluidos niñas y niñas, y nuestra ayuda humanitaria tiene que ser para ellos", ha añadido. Por último, el titular de Exteriores ha señalado que España "está y siempre estará en el campo de la paz", reclamando una Conferencia Internacional de Paz "que alumbre un Estado palestino realista y viable", que coexista pacíficamente con Israel. "No hay nada novedoso, ni extravagante, ni extraño en todas estas propuestas", ha insistido Albares, al tiempo que ha asegurado que está "completamente convencido" de que estas ideas "representan el sentir unánime de todos los españoles". "APOYO AL TERRORISMO" El Ministerio de Exteriores de Israel ha convocado este viernes a los embajadores de España y Bélgica como represalia por las "falsas" afirmaciones realizadas en las últimas horas por el presidente del Gobierno español y el primer ministro belga, ya que consideran que supone un "apoyo al terrorismo" de Hamás. También el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha condenado "rotundamente" las declaraciones de Sánchez y De Croo, ya que considera que los dos líderes no señalaron de manera clara a Hamás por los crímenes cometidos, entre ellos los ataques contra ciudadanos israelíes y la utilización de civiles palestinos como "escudos humanos", ha informado su oficina. Sánchez ha concluido este viernes una gira por la zona en la que se ha reunido, entre otros líderes, con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ante quien cuestionó el alcance de una ofensiva militar que ha dejado más de 14.000 muertos en la Franja de Gaza. También ha abogado por reconocer el Estado palestino e incluso ha planteado la posibilidad de que España lo haga de manera unilateral si no hay movimientos a nivel de la UE. El de este viernes es el episodio más grave de tensiones diplomáticas entre Israel y España desde los ataques de Hamás del 7 de octubre, si bien la Embajada israelí en Madrid también expuso su malestar por las posiciones de "ciertos elementos" del anterior Gobierno, en alusión a la exministra Ione Belarra.