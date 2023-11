Acusado de provocar incendios forestales en Esporles (Mallorca) y quemar un vehículo de Medio Ambiente rechaza acuerdo

El ciudadano alemán acusado de provocar varios incendios forestales en Esporles (Mallorca) y quemar un todoterreno oficial de Agentes de Medio Ambiente en el año 2019 no ha alcanzado este viernes un acuerdo procesal con la Fiscalía, en una vista a la que ha sido conducido por la Policía Nacional tras no comparecer en el juicio que debía haberse celebrado en octubre. El hombre se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel. El mes pasado fue puesto en busca y captura al no presentarse en la Audiencia para el juicio. En 2022 la Audiencia ya intentó celebrar una vista a la que al acusado tampoco se presentó. El presunto pirómano estuvo alrededor de un año en prisión provisional tras su arresto, pero fue puesto en libertad con medida cautelar de retirada de pasaporte. El primero de los incendios tuvo lugar la madrugada del 18 al 19 de agosto de 2019, en un párking público de Esporles. Presuntamente, utilizando pastillas de encendido el hombre prendió fuego a los neumáticos delanteros de un vehículo oficial del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente del Govern balear. Además también pinchó las ruedas con un objeto punzante. Sobre la medianoche del 20 de agosto habría iniciado otro incendio, utilizando también pastillas de encendido, con tres focos a una distancia de 30 metros entre sí. El fuego convergió en un único incendio que afectó a 7.120 metros cuadrados de terreno forestal dentro del Parque Natural de la Tramontana, clasificado como Área Natural de Especial Interés (ANEI). El fuego fue controlado por los medios del Ibanat, así como Bomberos de Mallorca, Policía Local, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y agentes forestales de Medio Ambiente. A primeras horas del 25 de agosto el presunto pirómano volvió a actuar con el mismo 'modus operandi'. Provocó tres focos de ignición con pastillas de encendido en parcelas de Esporles. El fuego afectó a 2.000 metros cuadrados de terreno forestal, también protegido como en el caso anterior. El incendio duró varias horas y fue controlado con 40 efectivos del Ibanat, un agente forestal de Medio Ambiente, una patrulla de Policía Local de Esporles y tres agentes del Seprona de Palma. El hombre fue detenido el 26 de agosto cuando supuestamente se disponía a iniciar fuego de nuevo en el monte, según la Guardia Civil, ya que fue sorprendido llevando útiles para iniciar otro fuego. La Guardia Civil le relacionaba también con otro incendio detrás de la iglesia de Esporles, que sólo afectó a 100 metros de pinar gracias a la rápida intervención de los efectivos de emergencias. El hombre permaneció en prisión provisional hasta mayo de 2020. La Dirección Insular de Emergencias del Consell de Mallorca reclama una indemnización de 7.751 euros por los gastos de extinción. También se pide una indemnización de 905 euros para el Govern por los daños en el vehículo y otra compensación para el Ayuntamiento de Esporles, cuya cantidad se determinará en el juicio. Además de la pena de cárcel, la Fiscalía pide una multa de 8.100 euros y que el procesado pague los costes de reponer la zona a su estado anterior, según el proyecto que marque el Govern balear. Al margen de este procedimiento, el hombre también fue detenido por la Policía Nacional en Palma por un incendio de vehículos. La intervención de los servicios de emergencias evitó que resultasen muchos coches afectados y solamente sufrieron daños, además del coche afectado por el incendio inicial, los otros dos vehículos que estaban aparcados al lado.