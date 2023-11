Vox no cree que la abstención de Campo en un recurso por la amnistía vaya a proteger la "imparcialidad" del TC

Vox no tiene "ninguna esperanza" en que la abstención del magistrado progresista del Tribunal Constitucional (TC) Juan Carlos Campo de un recurso de amparo presentado por un particular en relación a la ley de amnistía vaya a salvaguardar la "imparcialidad" del tribunal, y ha subrayado que las instituciones "están colonizadas" por el PSOE. Campo se ha apartado del recurso de amparo en cuestión después de que en los informes sobre los indultos a los condenados por el 'procés' que firmó cuando era ministro de Justicia reflejara que la amnistía era "inconstitucional". El magistrado se incorporó al TC a propuesta del Ejecutivo, tras ser el titular de la cartera de Justicia. En rueda de prensa en el Congreso, la portavoz de Vox en la Cámara Baja, Pepa Rodríguez de Millán, ha asegurado que su formación "no tiene mucha fe en el movimiento" de Campo, habida cuenta de que el PSOE "se ha dedicado a colonizar todas las instituciones que deben ser neutrales y están actuando en consecuencia". "Por mucho que intenten vender ahora la neutralidad de las instituciones, todo el mundo sabe que eso no es así", por lo que la abstención de Campo no ofrece a Vox "ninguna esperanza de que este Gobierno vaya a garantizar la neutralidad debida", ha recalcado Rodríguez de Millán. La portavoz parlamentaria ha querido recordar las actuaciones judiciales que su partido ha emprendido en contra de la amnistía, negociada por el PSOE, ERC y Junts para asegurar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y que beneficiará a los implicados en el 'procés' desde 2012. MÁS QUERELLAS Vox presentó el miércoles en los juzgados de instrucción de Madrid una querella contra el secretario general del Congreso, Fernando Galindo, por la presunta comisión de un delito de prevaricación por no oponerse a la tramitación de la proposición de ley de amnistía. En su informe, que no es vinculante para la Mesa del Congreso, el alto funcionario indicaba que, aunque pueda haber dudas de constitucionalidad sobre el texto que en su momento juzgará el TC, no existe una "contradicción evidente o palmaria" con la Constitución que justificara vetar su tramitación. Con ello, el órgano de gobierno de la Cámara, con la mayoría que tienen PSOE y Sumar, dio trámite a la iniciativa. Del mismo modo, Vox ha adelantado su intención de querellarse contra los miembros de la Mesa del Congreso por avalar la tramitación de la ley y ha pedido al PP que use su mayoría en el Senado para impedir la tramitación en la Cámara Alta. De no hacerlo, también ha avanzado que se querellarán contra los miembros de esta mesa. Los de Santiago Abascal también se han querellado contra Pedro Sánchez, Carles Puigdemont, el PSOE y Junts.