Temas del día de EFE España del jueves 23 de noviembre de 2023

GOBIERNO SÁNCHEZ

Madrid - Con el Gobierno de coalición ya formado y todo listo para recuperar al completo la actividad parlamentaria, el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez se fija como objetivo preparar los Presupuestos Generales del Estado para 2024, en cuya aprobación serán decisivos los socios de la investidura.

VIOLENCIA MACHISTA (Serie Previa)

Barcelona - Con cifras preocupantes sobre el aumento del negacionismo de la violencia machista entre los hombres jóvenes, talleres como el de 'Nuevas masculinidades' del instituto público Bitàcola de Barberà del Vallès (Barcelona) pretenden contrarrestar esa tendencia. Por Lara Malvesí.

VIOLENCIA MACHISTA (Serie Previa)

Madrid - Sufrir violencia de género en el extranjero aísla a las víctimas y dificulta aún más que puedan salir del maltrato, por eso la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española tiene un programa específico para ayudarlas a regresar a España. Por Violeta Molina.

VIOLENCIA MACHISTA (Serie Previa)

Toledo - Hace apenas cincuenta años, las opciones de la víctima de maltrato machista de salir de esa situación eran muy escasas, hasta el punto de tener que rogar a la autoridad política que el agresor ingresara en un centro para enfermos mentales. Por Lidia Yanel

VIOLENCIA MACHISTA (Serie Previa)

Madrid.- En vísperas de la celebración del 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este viernes llega a los cines 'No, no quiero', un documental que busca sacar a la luz la "cruda y brutal" realidad de los matrimonios forzados en España, explica a EFE su directora Belén Santos. Por Magda Tsanis.

BLACK FRIDAY

Madrid - El Black Friday ya llega este viernes y pequeños y grandes comercios ultiman las ‘mejores’ ofertas y las más variopintas para la fiesta por excelencia de las compras. De ser así, este sería un buen momento para adelantar las compras de Navidad y ahorrarse un buen pellizco.

SALUD MENTAL

Salamanca - ¿Qué hacer ante el incremento constante de los trastornos mentales? es la pregunta que intentarán responder los más de 1.500 psiquiatras reunidos en Salamanca en su Congreso Nacional, la cita más importante de esta disciplina médica en España. Por Cristina García Casado.

ELECCIONES MUNICIPALES

Madrid - Alrededor de 15.000 electores de 93 municipios de siete comunidades autónomas votarán este domingo en una nuevas elecciones municipales convocadas en los lugares donde el 28 de mayo no se presentaron candidaturas o se anularon los resultados.

TURISMO HOTELES

Madrid - El INE difunde datos sobre la actividad hotelera en octubre, después de que en septiembre se marcara un récord en pernoctaciones, claramente por encima ya del nivel prepandemia, y se registrara una nueva subida de precios, tal y viene ocurriendo desde junio de 2021.

LENGUAJE MEDIOAMBIENTAL

San Millán de la Cogolla (La Rioja) - 'Cambio climático: lenguaje y comunicación' es el lema del Seminario Internacional de Lengua y Periodismo, organizado por la FundéuRAE y la Fundación San Millán de la Cogolla y que reúne a expertos, activistas, divulgadores y periodistas -como la presidenta de la Agencia EFE, Gabriela Cañas- para debatir cómo los involucrados en la respuesta a la crisis medioambiental usan la lengua y el papel que desempeñan.

MAGO YUNKE

Málaga - Salvador Vicent, conocido como Mago Yunke y considerado el mejor ilusionista del mundo, asegura en una entrevista con EFE que Málaga, donde próximamente arrancará su nueva gira por España, se convertirá en unos años en "el nuevo Broadway español". Por Luis Correa.

CINE ESPÍAS

Barcelona - Desde Mata Hari a Carrie Mathison, de James Bond a Edward Snowden, CaixaForum Barcelona explora en la exposición 'Top Secret' la historia inédita de los vínculos entre los oficios de actores y espías, entre la ficción y los hechos históricos.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

--.--.- Madrid.- ISRAEL PALESTINA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realiza una visita a Israel, Palestina y Egipto junto al primer ministro de Bélgica, Alexander de Croo. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- CONGRESO MESA.- Reunión de la Mesa del Congreso. Congreso de los Diputados. (Texto) (Foto)

10:30h.- Madrid.- COMISIÓN SECRETARIOS.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, preside la reunión de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, en el Complejo de la Moncloa.

11:00h.- Madrid.- CONGRESO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces. Congreso de los Diputados. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Madrid.- PRINCESA GIRONA.- Los reyes presiden la reunión de la Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Girona. La Casa del Rey distribuye imágenes y fotografías. Declaraciones de responsables de la fundación al término de la reunión (sobre las 13.00 horas). Palacio de la Zarzuela. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Madrid.- PRESIDENCIA UE.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, presenta con el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, el sello de correos UE 2023 dedicado a la Presidencia española. Palacio Marqués de Salamanca. (Texto)(Foto)

19:00h.- Madrid.- PARTIDOS VOX.- El exdiputado de Ciudadanos y cofundador de Nexo, Edmundo Bal, presenta el libro 'Vox, la Fuerza Nueva del Yunque' junto al autor, Gonzalo Sihar. Librería Marcial Pons, plaza del Conde del Valle de Súchil, 8.

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- TURISMO HOTELES.- El INE publica la encuesta de ocupación, índice de precios e indicadores de rentabilidad en hoteles (CTH) correspondiente a octubre de 2023. (Texto) (Infografía)

09:30h.- València - SECTOR AGROALIMENTARIO.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, inaugura el II Encuentro Internacional Renowagro, centrado en los recursos renovables para la sostenibilidad del sector agroalimentario. El ministro hace declaraciones a las 10:45h. Palau de les Arts, avda. profesor López Piñero, 1. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

09:30h.- Madrid.- FORO REVISTAS.- La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, participa en el XII Foro de Revistas 2023, en el Espacio Bertelsmann. C/O’Donnell, 10. (Texto)(Vídeo) (Audio)

09:30h.- Palma.- CONGRESO HOTELERO.- Arranca el Congreso de Hoteleros Españoles. Palacio de Congresos. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- ENDESA ESTRATEGIA.- Endesa presenta su plan estratégico para el periodo 2024-2026, que coincide con un laudo desfavorable por el que deberá pagar cerca de 530 millones de euros (570 millones de dólares estadounidenses) a una compañía productora de gas natural licuado y por cuyo impacto revisa su política de dividendos. (Texto)

10:00h.- Logroño.- CONGRESO ENOTURISMO.- Logroño acoge la VII Conferencia Mundial del Enoturismo de la OMT bajo el lema 'Forjando el futuro del enoturismo sostenible'. Riojaforum. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:45h.- Madrid.- IRYO ANIVERSARIO.- El operador privado español de alta velocidad Iryo celebra su primer aniversario. Su consejero delegado, Simone Gorini, hará balance de este primer año desde que inició sus operaciones. Only YOU Boutique Hotel Madrid. C/Barquillo, 21. (Texto)

11:00h.- Barcelona.- FORMACIÓN PROFESIONAL.- El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, presenta el informe anual del Observatorio de la Formación Profesional, que hace un diagnóstico de la situación de la formación profesional en España y su impacto laboral. Avenida Diagonal 621.

11:00h.- Sevilla.- BLACK FRIDAY.- FACUA presenta las conclusiones de una encuesta realizada entre más de 4.000 usuarios de toda España sobre los comportamientos de compra e irregularidades detectadas en el Black Friday. Sede de FACUA. C/Bécquer, 25. (Texto)

11:00h.- Madrid.- JUGUETES NAVIDAD.- La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes y Circana presentan las previsiones y tendencias de la campaña navideña de 2023. Hotel Petit Palace. Plaza de Santa Bárbara, 10.

11:00h.- As Pontes (A Coruña).- HUELGA AS PONTES.- Huelga general en As Pontes ante el cierre de la central térmica de Endesa y los posibles perjuicios al tejido económico y social de la zona. (Texto) (Foto)

11:40h.- Zaragoza.- EMPRESAS MOVILIDAD.- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, participa en el Foro de Movilidad Sostenible y en la entrega de los Premios Mobility 2023 organizados por la CEOE y Fundación Ibercaja, al que asiste el presidente de Aragón, Jorge Azcón. Mobility City (Pabellón Puente). (Texto) (Foto)

13:30h.- Madrid.- JORNADA LABORAL.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, clausura la X Jornada Confederal "Representación y libertad sindical. ¿Hacia una semana laboral de cuatro días?". Avenida de América, 25

16:00h.- Madrid.- ECONOMÍA UE PRESIDENCIA.- La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño; el director ejecutivo de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, y la directora de finanzas de BBVA, Maria Tadeo, asisten al foro "Spain Capital Markets Forum". Hotel Four Season. C/Sevilla, 3.

19:00h.- Madrid.- PREMIOS MOVEO.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, asiste al acto de entrega de los Premios Moveo, organizados por el periódico La Vanguardia. Auditorio Mapfre. Paseo de Recoletos, 23.

20:00h.- Madrid.- AMETIC ANIVERSARIO.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu asiste al acto de conmemoración del 50º Aniversario de AMETIC, 'Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica'. Teatro Principe Pio. Cta. de San Vicente, 44.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Oviedo.- JUICIO NARCOTRÁFICO.- La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo juzga a cuatro acusados de integrar una red de narcobuzos que intentó introducir en Asturias más de 72 kilos de cocaína por el puerto de Avilés. (Texto) (Foto)

10:00h.l.- Las Palmas de Gran Canaria.- TRIBUNALES NARCOTRÁFICO.- La Audiencia de Las Palmas juzga tres ciudadanos de Colombia y uno de Francia para los que se piden condenas de trece años y medio de cárcel y 218 millones de euros de multa, tras haber sido sorprendidos en el Atlántico a bordo de un velero que transportaba dos toneladas de cocaína en diciembre de 2022. Audiencia de Las Palmas. Sección primera (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS SEGURIDAD.- La Audiencia Provincial de Madrid continúa, con las pruebas referidas a las grabaciones, el juicio por la "patada en la puerta" más famosa de la pandemia, por la que son juzgados seis agentes acusados de allanamiento de morada. Audiencia Provincial. (Texto)

11:30h.- València.- SEGURIDAD CIUDADANA.- La Guardia Civil presenta diez nuevos drones submarinos y realiza una práctica del uso de estos para mostrar su funcionamiento y capacidades. Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, Puerto de València. (Texto)

11:00h.- Rota (Cádiz).- OPERACIÓN ATALANTA.- La base naval de Rota (Cádiz) acoge el 15 aniversario de la "Operación Atalanta", que la Fuerza Naval Europea (EUNAVFOR) lleva a cabo en el Océano Índico para luchar contra la piratería, proteger a los barcos del Programa Mundial de Alimentos, vigilar las actividades pesqueras en el cuerno de África y combatir el narcotráfico. Base naval de Rota (Texto) (Foto)

12:00h.- Lanjarón (Granada).- VIDAL QUADRAS.- El alcalde de Lanjarón (Granada), Eric Escobedo, ofrece una rueda de prensa sobre las detenciones relacionadas con el atentado contra el cofundador de Vox y exdirigente del PP, Alejo Vidal-Quadras. Ayuntamiento.

13:00h.- Madrid.- VÍCTIMAS TERRORISMO.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reúne con la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE), Consuelo Ordóñez, en la sede del Ministerio.

14:00h.- Madrid.- MEDIADORA HONOR.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, recibe el galardón de Mediadora de Honor 2023, otorgado por la Asociación Española de Mediación (ASEMED), en Madrid.

20:15h.- Madrid.- CONCIERTO AVIACIÓN.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, preside el Concierto de Aviación, ofrecido por la Unidad de Música del Mando Aéreo General, en el Auditorio Nacional. C/ Príncipe de Vergara, 136.

SOCIEDAD

09:00h.- Madrid.- FORO ECONOMÍA.- La Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, presenta al presidente ejecutivo de PLD Space, Ezequiel Sánchez en el desayuno informativo de Nueva Economía Forum. Hotel Mandarin Oriental Ritz. Plaza de la Lealtad, 5. (Texto) (Foto)

09:30h.- Barcelona.- DEFENSORES PUEBLO.- El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y la síndica Esther Giménez-Salinas, y el conseller Carles Campuzano inauguran las jornadas de coordinación de los defensores del pueblo. Palau Macaya. (Texto)

09:30h.- Madrid.- BARÓMETRO CATÁSTROFES.- Se presenta el Barómetro de Catástrofes en España 2022. Instituto de la Ingeniería de España en Madrid, c/General Arrando, 38.

10:00h.- San Millán de la Cogolla (La Rioja).- LENGUAJE MEDIOAMBIENTAL.- Seminario Internacional de Lengua y Periodismo sobre 'Cambio climático: lenguaje y comunicación', con la asistencia de la presidenta de la Agencia EFE, Gabriela Cañas, y el consejero de Cultura riojano, José Luis Pérez Pastor. Monasterio de Yuso. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- El Observatorio de Igualdad de RTVE celebra una jornada para tratar el papel de los medios de comunicación en la cobertura de las violencias sexuales con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Auditorio de RTVE en Prado del Rey - Av. Radio Televisión, 4. Pozuelo de Alarcón. (Texto)

10:30h.- Salamanca.- SALUD MENTAL.- Un total de 1.500 psiquiatras analizan en el Congreso Nacional de Salamanca el aumento de casos de trastornos mentales y las medidas, tratamientos y novedades en salud mental. Palacio de Congresos y Exposiciones. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- CÁNCER PULMÓN.- XV Congreso Anual del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, que reúne en Madrid a más de 300 expertos en la patología. Rueda de prensa de Mariano Provencio, presidente del GECP y jefe de Oncología del Hospital. Auditorio de Mutua Madrileña. P.º de Eduardo Dato, 20. (Texto)

11:00h.- Madrid.- MUJERES GITANAS.- La Fundación Secretariado Gitano presenta los resultados del 'Programa Calí por la igualdad de las mujeres gitanas 2016-23'. A las 13:00h lo clausura la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Ministerio de Trabajo. Paseo de la Castellana, 63. (Texto)(Vídeo) (Audio)

12:00h.- Madrid.- BANCO ALIMENTOS.- La reina Sofía preside la presentación de una campaña benéfica que tiene como objetivo seguir apoyando la labor de los Bancos de Alimentos y en la que se expone el cuadro 'Still Life', donado por el pintor colombiano Fernando Botero a la Fundación Reina Sofía. Espacio CentroCentro en el Palacio de Cibeles. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:30h.- Madrid.- VIOLENCIA SEXUAL.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, realiza una visita al Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, dentro de las actividades de la Reunión Informal de Ministros de Igualdad, que se celebra en el marco de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, en Pamplona.

18:30h.- Miranda de Ebro (Burgos).- VIOLENCIA MACHISTA.- El Festival Sonorama Ribera y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero figuran entre los galardonados que reciben este jueves los premios 'Meninas 2023', que reconocen la labor de personas físicas, colectivos, entidades e instituciones que trabajan en la erradicación de la violencia de género. Teatro Apolo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Madrid.- PREMIOS INFOLIBRE.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, interviene en el acto de clausura de los Premios infoLibre 2023. Asisten la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; y la ministra Sanidad. Ateneo de Madrid.

19:15h.- Pamplona.- EUROPA IGUALDAD.- La presidenta de Navarra, María Chivite, ofrece una recepción a las delegaciones participantes en la reunión informal de ministerios de Igualdad de la Unión Europea, que tiene lugar en Pamplona en el marco del semestre de presidencia española. Salón del Trono del Palacio de Navarra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:30h.- Madrid.- DÍA INFANCIA.- I Gala por la Infancia tutelada organizada por la Fundación Soñar Despierto para conseguir fondos para becas de estudio y programas de apoyo para que la infancia que vive en centros de acogida. Hotel Westin Palace, Pl. de las Cortes, 7.

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

10:00h.- Madrid.- EXPOSICIÓN CENSURA.- Presentación de la exposición ‘Malos libros: la censura en la España moderna’. Pase para gráficos a las 9:30 horas. Biblioteca Nacional. (Texto)

10:00h.- Madrid.- MÚSICA CONCIERTOS.- Ticketmaster presenta su 'IV Observatorio de música en vivo', con resultados actualizados del perfil del fan de la música y la evolución del sector. SGAE. c/ Fernando VI, 4. (Texto)

10:00h.- València.- INDUSTRIA CULTURAL.- Expertas en sostenibilidad y tecnologías emergentes en la industria cultural y creativa se dan cita en el VI Congreso Internacional Atenea, un proyecto de investigación de la Universitat Politècnica que reúne a mujeres artistas, tecnólogas y científicas para debatir acerca de los retos de la sostenibilidad y la tecnología. Las Naves. c/ Joan Verdeguer, 16. (Texto)

11:00h.- Barcelona.- CINE ESPÍAS.- Presentación de la exposición 'Top secret' sobre los vínculos entre los oficios de actores y espías, entre ficción y hechos históricos. CaixaForum. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- EXPOSICIÓN MODA.- Inauguración de 'Jeans, de la calle al Ritz', una exposición temporal que realiza un recorrido por la historia del tejido. Museo del Traje. Avd. Juan de Herrera, 2. (Texto)

11:00h.- Madrid.- TEATRO REAL.- Presentación de una nueva producción de 'Rigoletto', de Giuseppe Verdi, con Miguel del Arco como responsable de la puesta en escena y Nicola Luisotti tras la orquesta. Teatro Real. (Texto)(Foto)

11:00h.- Madrid.- DANI ROVIRA.- Encuentro con Dani Rovira por el estreno del programa 'Un día de perros' el día 19 en RTVE Play. Torrespaña. (Texto)

11:00h.- Madrid.- MUSEO PRADO.- Presentación de 'Otra colección: los marcos del Museo Nacional del Prado'. Museo del Prado, edificio Villanueva, sala 21. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Almería.- CINE ALMERÍA.- El actor de origen cubano William Levy, premio de honor del Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), ofrece una rueda de prensa. Diputación Provincial de Almería (Texto) (Foto) (Vídeo).

12:00h.- Madrid.- PREMIOS FEROZ.- Los actores Laura Galán y Miguel Bernardeau dan a conocer las nominaciones de la undécima edición de los Premios Feroz a las mejores películas y series del año y a sus profesionales, concedidos por la Asociación de Informadores Cinematográficos (AICE). DAMA. c/ Calatrava, 31. (Texto)(Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Barcelona.- ANTHONY PASSERON.- El escritor francés Anthony Passeron presenta su novela 'Los hijos dormidos'. Librería Finestres. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- ANDY Y LUCAS.- Rueda de prensa de los cantantes Andy y Lucas, dúo que anunció hace unos días que se separaban por una cardiopatía de Lucas tras 20 años juntos. AIE. C/Torrelara, 8. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

12:30h.- Bilbao.- FERIA GRABADO.- El Festival Internacional de Grabado y Arte sobre Papel abre su 12 ª edición con Japón como país invitado especial y con una muestra de los grabados del arquitecto portugués Álvaro Siza, Premio Pritzker en 1992. Palacio Euskalduna. (Texto) (Foto)

13:00h.- Madrid.- REINA SOFÍA.- La Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo presenta un decálogo con diez propuestas en la gestión de la actividad artística. Museo Reina Sofía. (Texto)

18:00h.- Madrid.- LIBRO ANTIGUO.- Inauguración de la XIII Feria Internacional del Libro Antiguo. Fundación Carlos de Amberes. C/ Claudio Coello, 99.

18:00h.l.- La Laguna (Tenerife).- ARQUEOLOGÍA CANARIAS.- Primeras jornadas de Arqueología Histórica de Canarias, en las que especialistas e investigadores darán a conocer la situación de algunos yacimientos de las islas. Casa Lercaro. c/ San Agustín, 22.

18:15h.- Zaragoza.- CULTURA CINE.- Isabel Coixet y Marisa Fernández Armenteros, directora y productora de la película 'Un amor', atienden a los medios antes de participar en el ciclo de cine 'La buena estrella'. Paraninfo. (Texto) (Foto)

19:30h.- Sevilla.- FESTIVAL SEVILLA.- Gala inaugural del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Real Fábrica de Artillería. C/Eduardo Dato, 58 (Texto) (Foto).

19:30h.- Barcelona.- J.A. BAYONA.- El Liceu presenta el concierto de bandas sonoras de las películas de J.A. Bayona. Casa Seat. (Texto) (Foto).

