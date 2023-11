Ortuzar (PNV) llama a "desarmar palabras y conceptos" para traspasar la gestión económica de la Seguridad Social

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha realizado este jueves un llamamiento a "desarmar palabras y conceptos" para traspasar la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, y confía en que, tras negociarlo, se llegue "pronto" a un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez porque "el Estatuto no admite demasiada duda" al respecto. En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, Ortuzar ha negado que formara parte del acuerdo entre jeltzales y socialistas que José Luis Escrivá dejara de ser ministro de Seguridad Social. "Además, todo ministro que se va, luego el que viene le hace bueno. Suele pasar en esto que el cargo hace al monje en vez del hábito", ha apostillado. Según ha explicado, la designación de los titulares de los ministerios es potestad del presidente del Gobierno español. En todo caso, ha bromeado: "no va a hablar mal de él (de Escrivá), no vaya a ser que luego lo asciendan y tenemos un lío". A su juicio, "hay que dar cumplimiento al Estatuto de Autonomía de Gernika", en cuya disposición transitoria quinta establece que le corresponde a la Comunidad Autónoma Vasca la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y que se tiene que hacer mediante convenio. "¡Hagámoslo, démosle cumplimiento!. Es una cosa que lleva 40 años pendiente. Ya en el primer Gobierno Vasco se hicieron unos papeles que nosotros guardamos como un tesoro, porque en el año 80 hubo un primer intento de transferencia", ha apuntado. El líder jeltzale ha destacado que "la negativa a desarrollar" el Estatuto de Gernika "ha sido una constante tanto con los gobiernos del PP como los del PSOE". "Eso ha sido una tónica normalizada en ambos partidos pero se ha perfeccionado la argumentación, porque al principio era esto no porque no", ha añadido. En este sentido, ha señalado que ante la insistencia de que "las leyes son para cumplirlas", pasaron a alegar que "es un tema muy complejo" y que se debía "constituir un grupo de trabajo que nunca se terminaba de constituir". NEGOCIACIÓN "Yo creo que lo que hemos conseguido ahora es que esos grupos de trabajo se constituyan y que ponga sobre la mesa cada uno su posición. Nosotros tenemos la nuestra, el Gobierno de Estado supongo que tendrá una posición, no de negación de una transferencia, sino de cómo se materializa, cómo se cosifica esa transferencia, y negociaremos. Ojalá lleguemos a un acuerdo pronto, porque el Estatuto no admite demasiada duda", ha manifestado. Andoni Ortuzar ha explicado que, si ellos hubieran escrito el texto estatutario, habrían "puesto más" de lo que establece ahora sobre la gestión económica de la Seguridad Social, "y probablemente, si lo hubiera escrito alguien como Escrivá, ni lo hubiera puesto". "Pero ya está puesto y tenemos que cumplirlo. Yo creo que es sencillo y ha llegado el momento de hacerlo. Es verdad que es un tema en el que hay que desarmar las palabras y los conceptos, porque siempre se saca 'la caja única', 'la ruptura', 'la solidaridad de los españoles' o que los vascos somos deficitarios y que perderíamos dinero. Bueno, estamos hablando de la gestión del régimen económico, no estamos hablando de toda la Seguridad Social", ha precisado. Ortuzar ha apuntado que se trata de "una parte muy concreta" de la Seguridad Social, "muy relevante para el PNV", y es a lo que, en su opinión, hay que "ceñirse".