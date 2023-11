Ortuzar afirma que "en cuestión de semanas" el PNV abordará su proceso interno para designar su candidato a Lehendakari

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado este jueves que "en cuestión de semanas" los jeltzales abordarán su proceso interno para la elección de sus candidaturas para los comicios vascos y ha asegurado que, por lo tanto, no está tomada todavía la decisión de si Iñigo Urkullu volverá a repetir como candidato a Lehendakari. "Está todo abierto", ha asegurado. En una entrevista a Onda Cero, Ortuzar ha recordado que su partido no ha comenzado su proceso electoral interno y se desconoce si Urkullu volverá a aspirar a la Lehendakaritza. "Nosotros tenemos un procedimiento muy tasado. Primero tenemos que hablar con el Lehendakari. Se ha hecho siempre así, es una conversación que tienen los presidentes de los consejos territoriales y el presidente de la Ejecutiva con la persona que está en la Ajuria Enea sobre cómo se ven las cosas, se hace un diagnóstico de situación y, a partir de ahí, esa comisión del partido habla con toda la ejecutiva y de ahí salen las decisiones", ha indicado. "TODO ABIERTO" Tal como ha explicado, "es cuestión de semanas que esto se produzca, y hasta entonces, "no se puede decir nada". "Está todo abierto y el proceso está sin empezar", ha indicado. A su juicio, hay "excesiva ansiedad respecto a la apertura de un calendario electoral", cuando aún quedan "leyes muy importantes" para aprobar en el Parlamento Vasco como la Ley de Educación, la de transición climática o la Ley de Empleo, temas muy nucleares que hay que sacarlos adelante". "Es en lo que nosotros estamos concentrados ahora", ha concluido.