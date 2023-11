Nacho Moyano: “Bidasoa está rozando la perfección”

Cangas do Morrazo (Pontevedra), 23 nov (EFE).- El entrenador del Frigoríficos del Morrazo, Nacho Moyano, admitió este jueves que el Bidasoa no es “el mejor” rival para que su equipo se reencuentre con la victoria porque el conjunto irundarra está firmando una temporada “espectacular”.

“Es verdad que Bidasoa lleva un año en el que está rozando la perfección, si es que no la ha alcanzado, pero no estamos para elegir rival. Es un equipo muy hecho, que no está acusando las bajas de jugadores muy importantes como Cavero, Rodrigo Salino o incluso Matheus, que es su mejor defensor”, manifestó en rueda de prensa.

El técnico madrileño reconoció que el vestuario del Frigoríficos está “dolido” y “enrabietado” por la pésima imagen ofrecida en el último partido contra el Fertiberia Puerto Sagunto y que motivó que esta semana el presidente, Alberto González, y el director deportivo, Óscar Fernández, se reunieran con la plantilla.

“Queremos demostrar ante el Bidasoa que no somos el equipo que dio esa imagen, y más jugando delante de nuestra gente, a la que tenemos muchas ganas de darle una alegría”, señaló Moyano, quien considera que si sus jugadores están a su “máximo” nivel tendrán sus opciones de victoria.

“Bidasoa tiene las cosas muy claras, desde que llegó Jacobo –Cuétara- a Irún saben perfectamente a qué quieren jugar. Y esta temporada creo que han pegado un salto de calidad importante a nivel defensivo, están mejores que otros años”, analizó. EFE

