La Audiencia de Madrid ordena reabrir otra causa contra Ayuso por los protocolos de derivación

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a una jueza que reabra una causa penal contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por el fallecimiento de siete mayores en una residencia de Ciudad Lineal en relación con los protocolos de derivación a hospitales. Así consta en un auto dictado el pasado 25 de octubre, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se estima el recurso parcialmente presentado contra el sobreseimiento provisional del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid en las diligencias previas seguidas contra la dirección de esta residencia Amavir y el archivo libre respecto de la residencia. El recurso de apelación de la parte querellante se articulaba en diferentes motivos como la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y la falta de motivación. Los querellantes se quejaban de que la magistrada no había practicado la actividad instructora suficiente, porque no se había llamado a declarar a los responsables de la elaboración, aprobación y distribución de los protocolos. Los magistrados emplazan ahora a la titular del Juzgado de Instrucción número 50 a seguir investigando la querella, que se dirige contra Ayuso y los exconsejeros de Sanidad y Justicia, Enrique Ruiz Escudero, y Enrique López. En un comunicado, Marea de Residencias señala que las diligencias que se instaron "vienen a reforzar lo referido a las decisiones tomadas para derivar /no derivara los residentes a Centros hospitalarios en directa relación con los protocolos aprobados por la Comunidad de Madrid y los recursos técnicos y sanitarios con los que contaban las residencias, tanto para atención y seguimiento del estado de salud de los residentes, como para protegerse del contagio del coronavirus trabajadores y residentes". Un juzgado de Collado Villalba investiga también a Ayuso, Escudero y Enrique López por los protocolos de derivación de residencias a hospitales. En este procedimiento han declarado el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, y el exdirector general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur.