Juan Carlos I recibe la curiosa visita de tres pajes reales en Sanxenxo (Pontevedra) "por si necesita algo"

Juan Carlos I no ha salido de casa de Pedro Campos desde que ha llegado a la localidad pontevedresa de Sanxenxo, pero este jueves ha recibido una curiosa visita y es que tres pajes reales han intentado verle "por si necesita algo". Así, se han acercado a la casa de Pedro Campos y han explicado que "son los ayudantes" de los Reyes Magos y que han intentado ir a saludarlo. En la mañana de este jueves el rey emérito no ha salido del domicilio y aunque al mediodía parecía que iba a acudir al náutico para salir a navegar a bordo de 'El Bribón', finalmente, no ha salido. Con todo, otro día más, ha recibido en Nanín la visita de varias personas del Real Club Náutico de Sanxenxo (RCNS) y en jornadas anteriores se vio con su hermana la infanta Margarita y sus sobrinos Alfonso y María Zurita. REGATA DEL FIN DE SEMANA Como en ocasiones anteriores la visita de Don Juan Carlos a Galicia tiene la vela como motivo y es que, este fin de semana, se disputa el Desafío Barceló que será la última serie de 2023 de la Liga Española de la clase 6mR. Según ha confirmado el Real Club Náutico de Sanxenxo (RCNS), en la regata se disputarán el podio 'El Bribón', capitaneado por Juan Carlos I, el 'Titia' con Mauricio Sánchez-Bella y el 'Alibabá II' con Miguel Lago. Está previsto que las primeras mangas del Desafío Barceló se disputen el sábado a partir de las 13,30 horas y el domingo concluya la competición y, previsiblemente, habrá un acto de entrega de premios a las 17,00 horas.