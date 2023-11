Fedea advierte que el traspaso de la SS podría suponer "la desaparición" de la Administración del Estado en Euskadi

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha alertado, en un artículo que analiza los pactos de investidura de Pedro Sánchez, que el traspaso al País Vasco de la Seguridad Social podría suponer "la desaparición prácticamente total" de la Administración General del Estado en Euskadi. Así se recoge en este artículo, elaborado por su director ejecutivo, Ángel de la Fuente, que evalúa el impacto económico de los acuerdos alcanzados por Pedro Sánchez con los partidos independentistas y Sumar para su investidura. Y uno de los pactos que analiza es el alcanzado con el PNV que explícita el traspaso efectivo de la Seguridad Social al País Vasco, algo que, a juicio de Fedea, "plantea serias dudas" por una razón económica y por otra política. Las razones políticas y simbólicas serían, según continúa el artículo de Fedea, que este traspaso podría suponer la desaparición prácticamente total de la Administración del Estado del País Vasco. Esto, además, se sumaría a "la cesión a su Gobierno autonómico de la muy visible y electoralmente estratégica potestad de firmar los cheques en materias de pensiones, así como de una maquinaria recaudatoria importante, cuyo control podría facilitar una secesión por las malas, llegado el caso". En cuanto a las dudas económicas, Fedea apunta a la "pérdida de eficiencia y economías de escala que comportaría el desmembramiento del INSS y especialmente de la TGSS". NO HAY RIESGO DE ROMPER LA CAJA ÚNICA El artículo también hace referencia a que la "resistencia" de los sucesivos Gobiernos centrales a traspasar esta competencia es por "el miedo a que su cesión pudiera suponer, o al menos facilitar, la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, desvirtuando así el principio de solidaridad que inspira el diseño del sistema". Sin embargo, Fedea cree que "este temor no parece justificado". "Dado el fuerte déficit que el subsistema contributivo de la Seguridad Social presenta en el País Vasco, hay poco riesgo de que los partidos nacionalistas vascos pretendan romper un sistema de caja única que les favorece enormemente", sostiene el artículo. EL DÉFICIT EN EL PAÍS VASCO FUE DE 4.076 MILLONES EN 2021 Según explica este artículo de Fedea, el déficit de la Seguridad Social contributiva en el País Vasco ascendió a 4.076 millones de euros con datos de 2021, lo que supone un 11,85% del total nacional de 34.386 millones de euros. "Con el actual sistema de concierto, las Haciendas forales deberían en principio hacerse cargo, no de su propio déficit contributivo, sino de una parte del déficit total del sistema en toda España, o mejor dicho, de las transferencias y préstamos estatales necesarios para cubrirlo", precisan. Y apuntan a una primera aproximación donde el País Vasco tendría que aportar, vía cupo, el 6,24% del déficit contributivo nacional, esto es 2.146 millones de euros, lo que supone sólo en torno a la mitad de su déficit. "En la práctica, además, todo apunta a que la aportación real de las haciendas vascas por este concepto es aún menor. Aunque la total opacidad del cálculo del cupo no permite conocer lo que se paga por cada concepto, la valoración total de las competencias estatales no transferidas que sirve de base a ese cálculo parece demasiado reducida para resultar plausible", alertan. Asimismo, explican que "un indicio claro de la existencia de un sesgo a la baja es que el cupo líquido final de 2022, recientemente pactado, asciende a sólo 1.468 millones de euros, casi 700 millones por debajo de lo que, como hemos visto, le correspondería pagar al País Vasco (en 2021) para ayudar a cubrir el déficit contributivo de la Seguridad Social".