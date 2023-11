El PP pide que Conde-Pumpido y la magistrada Díaz también se aparten del debate de amnistía en el TC, igual que Campo

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha solicitado este jueves que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y la magistrada Laura Díaz también se aparten del debate sobre la amnistía en este tribunal, igual que ha anunciado el exministro de Justicia Juan Carlos Campo. Campo, magistrado progresista del TC, ha decidido abstenerse de un recurso de amparo presentado por un particular en relación con la futura ley de amnistía para salvaguardar la "imparcialidad" del TC, después de que en los informes sobre los indultos a los condenados por el 'procés' que firmó cuando era ministro de Justicia reflejara que dicha medida era "inconstitucional". En una rueda de prensa en el Congreso, Gamarra ha señalado que Campo "se abstiene por haber formado parte del Gobierno" y "debiera de abstenerse sobre todos aquellos asuntos que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, no solo y exclusivamente sobre éste" relativo a la amnistía. "Esperamos que lo haga en todas aquellas solicitudes que ha presentado el PP en distintos procedimientos de amparo y de inconstitucionalidad que tenemos planteados ante el Tribunal Constitucional y que afectan al mismo Gobierno del que él formó parte", ha resaltado. PIDE QUE SE APARTEN LOS QUE TIENEN "ALGUNA TACHA DE PARCIALIDAD" Al ser preguntada si el PP va a plantear que también se inhiba la magistrada Laura Díaz, que fue asesora de Moncloa, Gamarra ha subrayado que ella también formó parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez y, por lo tanto, debería también apartarse. A su entender, es un paso que deberían dar "todos aquellos magistrados del Tribunal Constitucional que tienen alguna tacha de parcialidad o de no independencia". "Evidentemente hay dos que han formado parte del mismo --en alusión a Campo y Díaz-- y hay un tercero como mínimo que es Cándido Conde-Pumpido que también debería apartarse de lo que tiene que ver con este asunto", ha resaltado. Gamarra ha indicado que se trata de un asunto de "máxima importancia y relevancia" y, por lo tanto, no debería "participar ningún miembro del Tribunal Constitucional" que "pueda ser cuestionado". "Deberían apartarse todos aquellos que no sólo han formado parte del Gobierno, sino que se conoce perfectamente cuál es su posición en relación al mismo", ha añadido Gamarra, en alusión a Conde-Pumpido, que fue en su día fiscal general del Estado.