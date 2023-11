El PP dice que Reynders dejó claro que analizará todo el acuerdo de amnistía y llama al socialismo europeo a desmarcarse

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha asegurado este jueves que el comisario de Justicia, Didier Reynders, "dejó bien claro" que la amnistía es un "tema europeo" y que va a "analizar todo" el acuerdo político sellado entre el PSOE y los independentistas. Tras apelar al socialismo europeo para que se desmarque de los pasos de Pedro Sánchez, ha acusado a la eurodiputada del PSOE Iratxe García de "blanquear" una "vergüenza" cuando hace poco más de dos años votó con el PPE levantar la inmunidad a Carles Puigdemont. "Ayer el comisario lo dejó bien claro, que esto es un tema europeo, que no es un tema nacional, que justamente el Estado de Derecho incumbe a toda la Unión Europea", ha declarado Montserrat en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press. Montserrat ha subrayado que quién ha llevado este debate a Europa ha sido el propio Sánchez porque no se habría producido si el presidente del Gobierno "no hubiera atropellado el Estado de Derecho en España" tras su acuerdo con Junts y ERC para seguir en Moncloa. Es más, la dirigente del PP ha señalado que "quien ha internacionalizado" este asunto ha sido el PSOE y el jefe del Ejecutivo al llevar a Bruselas la firma de su acuerdo con Junts, un pacto que, según ha dicho, se va a analizar cada mes en Ginebra. "Por tanto, lecciones de la izquierda diciendo que Europa no tiene que entrar, pues que no nos la den, porque realmente el Estado de Derecho incumbe a todos los europeos", ha recalcado. DICE QUE EL PP "DESMONTÓ EL FALSO RELATO DE SÁNCHEZ" La dirigente del PP ha indicado que su formación lo que hizo este miércoles en la Eurocámara, reunida en Estrasburgo, fue "explicar la verdad" y "desmontar el falso relato de Pedro Sánchez", quién, a su entender, ha dado por "cierto" el relato del independentismo "como si España no fuera una democracia". Montserrat considera que, tras las declaraciones de Reynders, la Comisión Europea "da un paso más para defender el Estado de Derecho" porque dijo que va a "analizarlo todo", no solo la proposición de ley del PSOE sino las enmiendas, el acuerdo político y las comisiones de investigación en el Parlamento que, en su opinión, "rompen con la separación de poderes porque van a investigar a los jueces". La portavoz de los 'populares' en Bruselas ha puesto el acento en el 'lawfare' (uso de la Justicia para perseguir causas políticas) y ha avisado de que Europa "no es tonta" porque "sabe leer y escuchar". "Y sobre todo a quien está escuchando es a los jueces", ha resaltado. Tras recordar que el mundo judicial español se opone a la Ley de Amnistía, se ha mostrado convencida de que Europa defenderá el Estado de Derecho en España y ha añadido que lo hará "con imparcialidad, con objetividad y con el mismo procedimiento que ha hecho en los otros países". DICE QUE LOS EURODIPUTADOS DE OTROS PAÍSES "NO DAN CRÉDITO" Montserrat ha cargado duramente contra la socialista Iratxe García, quien, a su juicio, es "la enviada especial de Sánchez para blanquear la vergüenza del Gobierno de Sánchez en Europa". Sin embargo, ha señalado que los eurodiputados socialistas de Polonia, Alemania o Italia "no dan crédito" y le preguntan por este asunto por los pasillos. En este sentido, ha recordado que hace "dos o tres años" estuvieron todos juntos, PSOE, PPE y Renew Europeo, "levantando la inmunidad de Puigdemont", votando lo mismo. "Explicamos la verdad, el relato de la verdad, que este señor es un prófugo de la justicia que había atentado contra la Constitución", ha enfatizado. Por tanto, ha subrayado que los socialistas europeos también votaron ese levantamiento de la inmunidad al expresidente catalán pero ahora Iratxe García y el PSOE "ha cambiado por completo" de opinión y se dedica a "blanquear la vergüenza de Sánchez". A su entender, "la gente no está entendiendo nada". Dicho esto, Montserrat ha asegurado que el PP hace "un llamamiento a todos estos socialistas europeos que si realmente creen de verdad en el Estado de Derecho, que lo defiendan también en España". Según ha añadido, el debate en la Eurocámara este miércoles "también sirvió para que nos escucharan todos los eurodiputados socialistas que no son españoles".