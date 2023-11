El PP acusa a Bolaños de asumir como "apropiada" la "desviación de poder" del fiscal general al ratificarlo en su cargo

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido este jueves explicaciones en el Pleno del Congreso al ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, por "asumir" como "apropiada" la conducta de "desviación de poder" que ha apreciado el Tribunal Supremo en la actuación del fiscal general del Estado, Álvaro Garcia Ortiz. A su entender, esa decisión le inhabilita para seguir al frente del Ministerio Público. En concreto, el Supremo apreció este lunes "desviación de poder" en el ascenso de su antecesora, Dolores Delgado, a la máxima categoría del Ministerio Fiscal, y ordenó retrotraer las actuaciones. Un díaz después de esa decisión, el Gobierno anunció que confirmará a García Ortiz como fiscal general del Estado hasta 2027. En una rueda de prensa en el Congreso, Gamarra ha señalado que, "en cualquier país democrático" del entorno, el fiscal general del Estado "después de haber sido condenado por el Tribunal Supremo por desviación de poder, habría dimitido" o habría "sido cesado". "Pero ya sabemos que el sanchismo es otra cosa y en el sanchismo es un mérito es un mérito haber sido condenado por desviación de poder", ha afirmado, para censurar que García Ortíz haya sido "ratificado como fiscal general del Estado". Gamarra ha señalado que los dos principios fundamentales de la persona que tiene que estar al frente de la Fiscalía son "la imparcialidad y la independencia". "Se ratifica aquel que ha sido condenado por desviación de poder. Sin duda alguna estamos nuevamente ante una anomalía democrática que camina nuevamente en el deterioro de nuestras instituciones y al control que desde el gobierno se quiere ejercer, en este caso sobre el Poder Judicial", ha denunciado. La 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que, tras "esa condena" del Supremo, no pueden hablar "ni de un fiscal general imparcial ni un fiscal general independiente, porque esa desviación de poder le inhabilita para poder seguir al frente de la Fiscalía General del Estado". BOLAÑOS, "EL MINISTRO PARA EL CONTROL DE LA JUSTICIA" Por eso, ha anunciado que el PP ha solicitado la comparecencia en Pleno del ministro Bolaños, al que ha denominado "el ministro para el control de la Justicia", para que "dé cuentas ante el Congreso de este nombramiento" tras esa decisión del Tribunal Supremo en el que se aprecia "desviación de poder en la actuación del fiscal general del Estado". "Evidentemente si se le ratifica, se asume por parte del Gobierno que esa era la conducta apropiada. Si es apropiada es porque evidentemente estamos ante un Gobierno donde lo que importa y lo que interesa no es ni la independencia ni la imparcialidad, no es el prestigio de las instituciones, sino todo lo contrario, el control de las mismas", ha aseverado. Además, Gamarra se ha mostrado convencida de que todo esto formará parte del próximo informe que elabore la Comisión Europea sobre el cumplimiento del Estado de Derecho porque "las advertencias en relación a la Fiscalía General del Estado ya han formado parte de los anteriores informes", según Gamarra.