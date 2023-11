Compromís reclama el bloqueo a Israel en los organismos internacionales: "Hay que tener la misma reacción que con Rusia"

Compromís ha presentado una proposición no de ley (PNL) en Les Corts con la que reclama una serie de actuaciones de la comunidad internacional contra el gobierno de Israel, como el bloqueo en todos los organismos. "Se tiene que tener la misma reacción, con las mismas sanciones, que se tuvo en su día con Rusia por la invasión de Ucrania", reivindica en un comunicado la portavoz adjunta del grupo parlamentario Isaura Navarro. En concreto, la coalición reclama instar al Gobierno a realizar ante la Unión Europea las gestiones necesarias para investigar las posibles violaciones del derecho internacional y crímenes de guerra del estado de Israel contra la población palestina y rescindir el estatus que implica los beneficios económicos y arancelarios del acuerdo de asociación de la UE como socio preferente de Israel. También plantea el bloqueo de las reservas internacionales de divisas bancarias israelíes, facilitar por parte de las empresas con sede en la UE proceder a la cancelación de contratos de compra-venta de armas al estado de Israel y eliminar las privilegios en tramitación de visados para personal diplomático y funcionariado en el espacio europeo Schengen. En esta línea, propone suspender la difusión en espacio europeo de las emisiones y difusión televisiva y radiofónica israelí, expulsar al estado de Israel del festival de Eurovision 2024 a través de la Unión Europea de Radio de Radiodifusión (UER) y expulsarlos también de cualquier espacio deportivo internacional a través del Comité Olímpico Internacional, así como las federaciones deportivas correspondientes. "La única manera de ayudar al pueblo palestino es tratar a Israel como le corresponde, un estado que está cometiendo crímenes de guerra y genocidio no puede ser un socio preferente económico de la Unión Europea. Se tiene que tener la misma reacción, con las mismas sanciones, que se tuvo en su día con Rusia por la invasión de Ucrania. No tiene ningún sentido que mientras el estado de Israel comete crímenes de guerra y genocidio contra el pueblo palestino la comunidad internacional haga cómo si no pasara nada permitiendo que con normalidad participen en competiciones deportivas internacionales o certámenes como el festival de Eurovision", concluye la portavoz adjunta.