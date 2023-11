Bergerot (Más Madrid) se estrena hoy como líder de la oposición a Ayuso en el Pleno que debate las leyes LGTB y trans

La nueva portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, se estrena este jueves como líder de la oposición a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, tras la salida de Mónica García al Ministerio de Sanidad, en un Pleno en el que se debaten las modificaciones registradas por el PP de la Ley LGTB y Trans. La sucesión al frente del Grupo Parlamentario se resolvió rápido, el mismo día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó de que Mónica García será parte del nuevo Ejecutivo central en representación de Sumar. Ese mismo lunes Bergerot daba la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces y horas más tarde se confirmaba su designación. Se estrenará en la sesión de control a la presidenta autonómica preguntándole por las violencias machistas. Manuela Bergerot vive desde los tres años en Madrid, donde fueron acogidos sus padres como refugiados políticos tras huir de la dictadura argentina. Además de secretaria de organización del partido, es graduada en Información y Documentación y especialista en Políticas de Memoria ancladas. De hecho llevó a cabo labores de comunicación en la conocida como Querella Argentina. La propia Bergerot advertía este martes en una entrevista que continuarían con la oposición "firme" que García ha desplegado dos años. Su objetivo es intentar que se debata de "ideas" y sobre cómo conseguir una "vida mejor para los madrileños" en un espacio, la Asamblea de Madrid, en el que se ve habla muchas veces de "todo menos de la vida cotidiana". A pesar de liderar ya la oposición, según han explicado a Europa Press fuentes del partido, el cambio de asientos lo tiene que aprobar la Junta de Portavoces que se celebra el lunes, por lo que Bergerot no podrá sentarse frente a Ayuso, donde hasta ahora ha estado García. Tras la salida de Mónica García como ministra y su 'número 2', Javier Padilla, como secretario de Estado de Sanidad se incorporan al Grupo Parlamentario de Más Madrid Emilia Sánchez-Pantoja y Juan Ignacio Varela-Portas, quienes ocuparán previsiblemente estos dos escaños en la sesión de este jueves. MODIFICACIÓN DE LAS LEYES LGTBI Y TRANS Además de Bergerot, el foco también estará puesto en la modificación de las leyes LGTBI y Trans regionales que el PP registró en la Cámara de Vallecas a principios de mes, junto a otra ley con la que se busca cambiar 15 normas entre las que se encuentran la Ley del Suelo, la de Telemadrid o la de la Cámara de Cuentas. A pesar de haber sido presentadas en el mismo momento han sido las que afectan al colectivo LGTBI las que han centrado la mayor parte del debate, con advertencias de la izquierda de que la llevarán a los tribunales y afirmaciones de los 'populares' de que solo se busca sacar la "ideología" del texto. En el caso de la ley ante la LGTBIfobia se retocan aspectos sanitarios, organismos como el Consejo LGTBI de la Comunidad o el régimen sancionador. Una de las partes centrales de la reforma es el ámbito educativo. Este concentra cinco de los veinte artículos derogados, entre ellos el que ataja el acoso escolar. En la Trans, se elimina el concepto identidad de género, se marca que los menores deberán pasar por un examen de pediatras antes de recibir tratamiento y se explicita que la atención psicológica o las valoraciones psiquiátricas no serán muestra de discriminación. En educación se eliminan los contenidos relativos a las personas trans de los currículos. Estos cambios ya se trataron el jueves pasado en la Asamblea, donde desde la izquierda se aseguró que con ellos "discriminar saldrá totalmente gratis", que se "desprotege" a los menores LGTBI del bullying y se definieron como el "primer golpe" contra el colectivo. Mientras, desde la Comunidad de Madrid se afirmó que no se recortan derechos y que se va a "dar voz a los profesionales y a la ciencia por encima de la ideología". AGENDA 2030, PRESUPUESTOS Y CLIMA POLÍTICO, EN LA SESIÓN DE CONTROL Además de la pregunta de Bergerot a Ayuso sobre violencia machista, Rocío Monasterio (Vox) hará lo propio con la aplicación de la Agenda 2030 en la Comunidad, Juan Lobato (PSOE) por los Presupuestos de 2024 en el ámbito de la política comunicativa y Díaz-Pache (PP) sobre la situación política en la región. Posteriormente, ya en las preguntas a los consejeros, el PP requerirá información sobre las inversiones de las cuentas regionales para 2024, las tecnologías 'cloud', el protocolo de prevención de consumo adictivo sin sustancias, la apertura de puentes para conectar municipios afectados por la DANA y la gestión de centros artísticos autonómicos. Por parte del PSOE versarán sobre la promoción de la salud en materia de educación afectivo-sexual, la lucha contra el cambio climático y el apoyo a las familias monoparentales. Más Madrid dedicará sus intervenciones a la educación inclusiva, la protección de inquilinos ante abusos de inmobiliarias y la legislación para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Vox requerirá información sobre si derogarán o modificarán la Ley de Protección de Animales de Compañía de la autonomía. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE LAS LEYES Tras la sesión de control al Gobierno tendrá lugar la toma en consideración de las modificaciones de las leyes LGTBI y trans ya citadas y de la Ley de medidas para la simplificación y mejora de la eficacia de instituciones y organismos de la Comunidad de Madrid. Desde el PP se ha defendido que este texto busca "seguir avanzando en la línea de la claridad" normativa en la región para poder dotar a la Administración de "mayor agilidad y eficacia" para poder "superar situaciones de bloqueo en sus actuaciones". Las modificaciones afectan a normativas como la Ley de Gobierno y Administración, la Ley de Cámara de Cuentas, la Ley de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, la Ley de supresión del Consejo Consultivo, la Ley de Radio Televisión Madrid, la Ley de Buen Gobierno y Profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Desde la oposición han criticado esta ley. Vox tachó de "absolutismo" esta norma y considera que "arrebata" el derecho a debatir cada una de ellas por los diputados. PSOE y Más Madrid censuraron tanto el procedimiento de urgencia como que se "cuele por la parte de atrás" el "desmantelamiento" de organismos o la "pluralidad" de Telemadrid. Tras ello, se debatirá la moción subsiguiente a la interpelación sobre política General del Consejo de Gobierno en materia de empleo del pasado Pleno. VIOLENCIA DE GÉNERO Y AMNISTÍA, EN LAS PROPOSICIONES NO DE LEY En el turno de las proposiciones no de ley desde la izquierda la violencia contra la mujer y las agresiones sexuales centrará las tres iniciativas, coincidiendo con que esta semana se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el caso del PSOE se buscará que la Asamblea inste a la Comunidad a ratificar su compromiso con la erradicación de la violencia de género e implementar el contenido del Pacto de Estado. Más Madrid hará lo propio para que se incluya como víctima de violencia de género a aquellas mujeres que la sufran por "ser mujeres y no solo aquellas con una relación afectiva con el agresor" y para que celebre un día de reconocimiento simbólico a las víctimas de agresiones sexuales en la Iglesia Católica y se tomen medidas legislativas para su apoyo. Por su parte, llega también la PNL de Vox que registró hace unas semanas e intentó, sin éxito, que se debatiera la pasada semana. Se trata de una moción contra la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus pactos con independentistas catalanes y una reclamación a los diputados del Congreso por Madrid para que voten contra la amnistía.