Belarra afirma que no quieren salir de Sumar pero dice que "todos los escenarios están disponibles"

La exministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que su partido no quiere salir de Sumar en el Congreso de los Diputados, si bien, ha dicho, "ahora mismo todos los escenarios están disponibles". "Quien tiene que tomar esa decisión es Sumar. Nosotros no nos queremos ir. Nosotros hemos trabajado por la unidad", ha explicado en una entrevista de este jueves en TV3 recogida por Europa Press. En este sentido, ha recalcado que la decisión no está tomada y ha señalado las elecciones europeas como "cruciales" para impulsar una izquierda verdaderamente transformadora en Europa. También ha reiterado que Podemos tiene que tener una "autonomía política que tiene que ser muy profunda", ya que a su juicio en el Gobierno tan solo se hace lo que dice el PSOE. "La gente sabe que puede confiar en Podemos. De hecho, nos han echado del Gobierno porque lo hemos hecho bien, porque hemos ido demasiado lejos, según su consideración", ha reivindicado.