Ayuso denuncia que organismos y políticas no llegan a Madrid consecuencia de que "las han ido boicoteando"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este jueves que "no son pocos los organismos y las políticas" que hubieran llegado a la región pero se les "han ido boicoteando". Así lo ha manifestado durante su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde, además, ha criticado que estén "intentando enfrentar a Madrid con el resto de España". "Nosotros no somos amigos ni de los nacionalismos ni de los totalitarismos sino la casa que acoge en mestizaje a todo el mundo venga de donde sea", ha subrayado a continuación. Ayuso ha subrayado que, a pesar del "lastre", no les van a quitar las ganas de "seguir trabajando de la misma manera" y cuidando los "excelentes servicios públicos para que nadie se quede atrás" y para que todos sean "ciudadanos en igualdad ante la ley y ante la sociedad". "A pesar de las discrepancias, a pesar de las dificultades, vamos a ser ese muro de contención, de la zozobra y del desánimo y vamos a seguir peleando por traer grandes eventos, por seguir teniendo la mejor sanidad de España, especialmente en la pública de la que nosotros estamos francamente orgullosos", ha concluido, en el turno de respuesta al portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache.