Ayuso apoyará la comisión que plantea el PSOE sobre el impacto de nuevas tecnologías y redes sociales en los niños

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que apoyará la comisión sobre el impacto de las nuevas tecnologías y las redes sociales en los niños que ha propuesto el PSOE en el Asamblea de Madrid. "Me parece muy interesante", ha señalado la dirigente regional. El Grupo Parlamentario Socialista propuso este lunes la creación de esta comisión y cifró en 700.000 las familias que tienen hijos de entre 5 y 12 años a los que estas tecnologías le están "influyendo en su día a día de una manera enorme". El objetivo es que acudan a la Cámara regional a lo largo de tres meses expertos y organizaciones que puedan ayudar a fijar un criterio. Durante el Pleno de la Cámara regional, en la sesión de control, el portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, ha sostenido que no le basta con que la presidenta haya presentado un protocolo en la materia. La ha emplazado a discutir con padres, profesores, psicólogos y psiquiatras "si deben existir o no móviles en los colegios e institutos en Madrid" o qué usos se le deben dar para evitar la pornografía o conductas de violencia machista. "Yo sé que esta pregunta es difícil y complicada pero creo que es el momento de que lo asumamos y que de una vez nos tomemos en serio este reto en la Comunidad", ha señalado a continuación. Por su parte, la presidenta madrileña, tras avanzar que está de acuerdo con esta comisión, ha recordado que fue ella la que en la reunión que mantuvieron al inicio del primer período de sesiones le trasladó la situación de la juventud en España y en Madrid. "¿Cuánto tiempo le destiné yo de mi intervención y de mi reunión con usted, personalmente, a decirle cuánto tiempo íbamos trabajando y preocupados por un asunto que nos concierne a todos? Le manifesté que estaría a favor de hacer todo lo que sea posible con una lacra que afecta a los jóvenes y a los niños de Madrid", ha trasladado a continuación, al tiempo que le ha pedido al socialista que "no politice" este asunto y que trabajen en ello "entre todos" porque es algo que le preocupa".