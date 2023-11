Alrededor de 15.000 electores volverán este domingo a las urnas en elecciones municipales

Madrid, 23 nov (EFE).- Alrededor de 15.000 electores de 93 municipios de siete comunidades autónomas votarán este domingo en una nuevas elecciones municipales convocadas en los lugares donde el 28 de mayo no se presentaron candidaturas o se anularon los resultados.

En concreto, estos nuevos comicios tendrán lugar en 44 municipios castellanoleoneses -20 de Burgos, 17 de León, cuatro de Palencia y uno de Salamanca, Segovia y Soria-, 38 navarros, siete cántabros, uno andaluz, uno castellanomanchego, uno gallego y uno murciano.

Por un lado, se celebrarán elecciones locales parciales, en este caso convocadas por el Gobierno central, por no haberse proclamado ninguna candidatura para las del 28 de mayo en 38 municipios navarros, cinco castellanoleoneses -Peral de Arlanza, Quintanilla de la Mata, Zael y Trespaderne en Burgos y Cabezuela en Segovia- y uno aragonés -Monroyo, en la provincia de Teruel-.

Los municipios navarros en los que el domingo se volverá a las urnas son Aribe, Auritz/Burguete, Burgui/Burgi, Eslava, Ezcároz/Ezkaroze, Garde, Garralda, Hiriberri/Villanueva de Aezkoa, Isaba/Izaba, Izalzu/Itzaltzu, Navascués/Nabaskoze, Orbaizeta, Oroz-Betelu/Orotz-Betelu, Sada, Sarriés/Sartze, Urzainqui/Urzainki, Uztárroz/Uztarroze, Vidángoz/Bidankoze, Aranarache/Aranaratxe, Bargota, Dicastillo, Etayo, Legaria, Lezaun, Arantza, Areso, Atez/Atetz, Belascoáin, Eratsun, Iturmendi, Muruzábal, Tirapu, Urroz, Uterga, Zubieta, Barásoain, Beire y Orísoain.

En la misma convocatoria -por medio de un Real Decreto del Ministerio de Presidencia del pasado 2 de octubre-, se llama también para nuevas elecciones el 26 de noviembre en municipios en los que se declaró la nulidad total o parcial de los comicios del 28M.

Esto ocurrirá en tres mesas de Castro Caldelas (Ourense), dos de Fiñana (Almería), dos de Ceutí (Murcia) y las mesas únicas de Ocentejo (Guadalajara) y Puerto Seguro (Salamanca)

En Castro Caldelas se admitió un recurso del PSOE -aunque había obtenido mayoría absoluta- por irregularidades en la custodia y recuento de 118 votos emitidos por correo y en Puerto Seguro fue también el PSOE el que reclamó porque el alcalde (PP) sacó la urna del colegio electoral antes del recuento y se la llevó a casa de un vecino.

En Fiñana recurrió el PP porque una vecina introdujo por error su voto en una mesa que no era la suya; en Ceutí fue Vox la formación que protestó por no haberse remitido a la Junta Electoral de Zona los 27 votos nulos en dos de las tres mesas; y en Ocentejo fue Unidas Podemos-IU porque el acta no recogió a todos los candidatos.

También se celebrarán elecciones este domingo, en este otro caso convocadas por los correspondientes gobiernos autonómicos, en las entidades menores en las que tampoco se presentaron candidaturas para la votación del 28 de mayo o se aceptaron recursos.

En Navarra serán 77 concejos de 38 municipios, entre ellos Artavia y Eulz (Allín); Artaza (Améscoa Baja); Etsain y Olague (Anue); Intza y Uztegi (Araitz); Zuhatzu (en Arakil); Nagore (Arce); Ziganda (Atetz/Atez); Aizoáin y Berriosuso (Berrioplano); Narbarte (Bertizarana); Zariquiegui (Cendea de Cizur); Arazuri, Asiáin, Ibero e Izu (Cendea de Olza/Oltza Zendea); Aurizberri, Bizkarreta-Gerendiain, Esnotz, Lintzoain y Mezkiritz (Erro); Antxoritz, Eugi, Inbuluzketa, Larrasoaña (Esteribar); y Arre, Oricáin y Sorauren (Ezcabarte).

También, Uscarrés (Gallués); Azanza (en Goñi); Igal (en Güesa); Iturgoyen (en Guesálaz); Guirguillano (en el municipio del mismo nombre); Igúzquiza, Labeaga y Urbiola (Igúzquiza); Ardanaz de Izagaondoa (Izagaondoa); Beorburu y Osácar (Juslapeña); Arruitz, Baraibar, Iribas y Mugiro (Larraun); Artajo y Ekai de Lónguida (en Lónguida); Acedo (en Mendaza); Metauten y Zufía (en Metauten); Traibuenas (en Murillo el Cuende).

Igualmente, en Aspurz, Navascués y Ustés (Navascués); Imárcoain (Noáin Valle de Elorz); Ostiz (Odieta); Olaiz y Olave (Oláibar); Arboniés (Romanzado); Ibilcieta y Sarriés (Sarriés); Tiebas (Tiebas-Muruarte de Reta); Alkotz, Auza, Eltso, Eltzaburu, Iraizotz, Suarbe y Zenotz (Ultzama); Cemboráin (Unciti); San Vicente (en Urraúl Bajo; Olaz (Valle de Egüés); Anotz y Saldise (Valle de Ollo); y Arizaleta, Bearin y Riezu (en el Valle de Yerri).

En el concejo de Iratxeta (Leoz/Leotz) se repetirá la votación después de que en el recuento del 28 de mayo se contabilizaran más votos emitidos que personas inscritas en el censo electoral.

En Castilla y León, las nuevas elecciones tendrán lugar en 45 entidades locales menores que suman un censo electoral de 3.523 vecinos.

De ellas, 23 son de León: Acebes del Páramo (Bustillo del Páramo); San Martín de Torres (Cebrones del Río); Alcoba de la Ribera y Velilla de la Reina (Cimanes del Tejar); Antimio de Arriba (Chozas de Abajo); Encinedo; Valdespino Ceron (Matanza), Torrecillo y Vivero (Murias de Paredes); Santa María de la Isla ; Callejo de Ordas (Santa María de Ordás); Valdefuentes del Páramo; La Aldea del Puente (Valdepolo); Villibañe (Valdevimbre); Villaobispo de Otero ; Santibañez de Valdeiglesias (Villares de Órbigo); Castrillo de San Pelayo, Huerga de Frailes, San Pelayo, Santa Marinica y Valdesandinas (Villazala); Velilla de Valderaduey (Villazanzo de Valderaduey) y Zotes del Páramo.

Otras 17 son de Burgos: Trashaedo del Tozo (Basconcillos del Tozo); Valpuesta (Berberana); Villanueva Soportilla (Bozoo); Castañares (Burgos); Franco (Condado de treviño); Ura (Covarrubias); Moriana (Encio); Congosto (Humada); Revilla Cabriada (Lerma); Montuenga (Madrigalejo del Monte); Villamor (Medina de Pomar); Cornejo (Merindad de Sotoscueva); Quintanabaldo (Merindad de Valdeporres); Penches (Oña); Castrecias (Rebolledo de la Torre); Santotis (Trespaderne) y Barcina del Barco (Valle de Tobalina).

Cuatro más son de Palencia: Valoria de Aguilar (Aguilar de Campoo); Moratinos; Villafría de la Peña (Santibáñez de la Peña) y Vidrieros (Triollo); y una de Soria: Cubo de Hogueras (Alconaba).

En Cantabria serán diez entidades locales menores en las que no se presentaron candidaturas para el 28M las que acudirán a las urnas: Perrozo (Cabezón de Liébana); Agüero (Marina de Cudeyo); Obargo (Pesaguero); Coroneles y Revelillas (Valderredible); Muñorrodero (Val de San Vicente); Barrio, Bores y Tudes (Vega de Liébana) y Padierniga (Voto). EFE

esv