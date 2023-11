Albares no cree que las críticas a Israel de ministros de Sumar afecten a la "buena" relación con España

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que las autoridades israelíes no plantean "ningún rechazo" al Gobierno español por las críticas a Israel realizadas por ministros de Sumar y ha calificado de "buena" la relación entre países. Según Albares, Israel "distingue perfectamente lo que son posiciones políticas de partidos políticos de lo que son las decisiones de Gobierno" y "no plantea ningún recelo, ningún rechazo", ha afirmado este jueves al ser preguntado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, si cree que esas críticas pueden afectar a la relación. Ha señalado que España e Israel son países mediterráneos con intereses comunes en muchos campos y ha reivindicado que España "siempre trabaja por la paz, sea en Oriente Medio, sea en Ucrania o en cualquier escenario del mundo". El ministro ha abogado por el reconocimiento de Palestina como un Estado "viable y no nominal", al tiempo que ha calificado de "terrible" para la población civil palestina la reacción israelí al ataque terrorista de Hamás, aunque ha reiterado el derecho de Israel a defenderse dentro del Derecho Internacional Humanitario. "La existencia de un Estado palestino viable, realista, que pueda existir realmente y que no sea simplemente algo nominal en declaraciones será la mejor garantía de paz para Oriente Medio y de seguridad para Israel". En este sentido, el ministro ha subrayado que la solución definitiva para el conflicto es la paz y la existencia de un Estado palestino. "Tienen que venir ambas cosas", ha demandado, para insistir en la propuesta española de una conferencia de paz que acabe con "este nivel de violencia" y "surjan dos Estados que se reconozcan mutuamente, que garanticen la seguridad y la prosperidad mutuamente", destacando el "liderazgo" de España en este asunto. Albares ha indicado que Pedro Sánchez va a presentar durante la visita que comienza hoy a Israel y Palestina la posición española a favor del reconocimiento de Palestina, que "no debería ser una sorpresa para nadie", ha añadido al ser preguntado si el presidente del Gobierno va a trasladar esa postura al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su reunión. El titular de Exteriores, que ha vuelto a condenar el "ataque terrorista" de Hamás del pasado 7 de octubre, ha reclamado la liberación inmediata de los rehenes y ha apoyado el derecho de Israel a defenderse pero exigiendo que sea con "el respeto escrupuloso al Derecho Internacional Humanitario", para que se garantice la protección de la población civil palestina. MILES DE CIVILES MUERTOS "No podemos permitir estas muertes, estamos hablando de casi 13.000 civiles palestinos muertos ya", ha lamentado, al tiempo que ha apostado por incrementar la ayuda humanitaria y ha reclamado un alto el fuego humanitario, deseando que se lleve a cabo el acordado en las últimas horas entre Israel y Hamás. Ha pedido que se "pare el horror" de los miles de civiles palestinos muertos, recalcando que "eso no entra dentro de lo que es una reacción a un ataque terrorista, del que por supuesto Israel tiene derecho a defenderse". Preguntado si España reconocería a Palestina en solitario o lo haría en compañía de otros países, ha respondido que España "no necesita que nadie le diga lo que tiene que hacer" y decide sus posiciones "de manera soberana y autónoma", señalando que hay muchos países del Mediterráneo a favor del reconocimiento e insistiendo en que "lo ideal" sería que ocurra en el marco de una conferencia de paz. Albares, que ha reivindicado que la relación con Israel es "buena" y que España espera mantenerla pese a esta postura, ha expresado que Hamás no representa al pueblo palestino. "Desde luego no vamos a bajar la voz en nuestra defensa de la población civil palestina y en la defensa de la existencia de un Estado palestino viable", ha remarcado.