Albares descarta que UE sancione a España por la amnistía y critica el "teatrillo" del PP en el debate de la Eurocámara

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha descartado que la ley de amnistía al 'procés' vaya a acarrear sanciones de la UE contra España y ha tildado de "teatrillo particular" la actitud del PP en el debate al respecto celebrado esta semana en el Parlamento Europeo. Al ser preguntado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, si la amnistía pactada por el PSOE con los independentistas catalanes puede acabar en un proceso sancionador, Albares ha respondido tajante: "Por supuesto que no". Y a continuación ha afirmado que le produce "rubor" escuchar a eurodiputados españoles sugerir esa posibilidad, porque "saben que es completamente falso". En este contexto, el ministro ha sostenido que el PP "montó un teatrillo particular" en el debate de la Eurocámara. "Todo el mundo sabe que el Estado de Derecho por supuesto que está en perfecto estado en España y que la posible ley de amnistía es un asunto interno" que donde se debe debatir es en el Parlamento español, ha defendido. Ha señalado que el PP intenta llevar a Europa un "bulo español" para convertirlo también en "europeo", un intento en el que, a su juicio, los 'populares' "han fracasado claramente" porque fueron pocos --menos de un centenar-- los eurodiputados que asistieron: "No había eurodiputados para escucharles. Se hablaban y se escuchaban ellos mismos". Por último, Albares ha defendido la "transparencia" del Gobierno con Bruselas sobre la amnistía, señalando que se ha facilitado a la Comisión Europea la proposición de ley traducida al inglés para que se pueda "entender perfectamente".