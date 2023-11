Sumar responde a Podemos que "no se echa a nadie" del Gobierno y se cuenta con los morados para presionar al PSOE

La portavoz adjunta de Sumar y dirigente de Compromís, Águeda Micó, ha respondido a Podemos que "no se echa a nadie" del Ejecutivo, como han criticado sus dirigentes, y que existe "suficiente afinidad ideológica y política" con ellos para "presionar" al PSOE para que cumpla con los avances pactados. Así lo ha trasladado en rueda de prensa este miércoles, cuestionada por las denuncias de Podemos de que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les han expulsado del Ejecutivo y incluso lanzar esta mañana su líder, Ione Belarra, que no descartaba que se les echara también del grupo parlamentario plurinacional. "Hay un proceso electoral, se compone un nuevo Congreso, se forma una investidura con un presidente y un Gobierno. Por tanto aquí no se echa a nadie, se conforman nuevas mayorías y nuevos gobiernos con los diferentes sensibilidades políticas y los apoyos de los diferentes partidos políticos", ha proclamado Micó recordando así que los morados avalaron junto al resto de diputados de Sumar la investidura de Sánchez. EL GRUPO ESTÁ COHESIONADO Y LOS PARTIDOS TIENEN SU AUTONOMÍA A su vez, ha asegurado que la convivencia dentro del grupo parlamentario es "buena", también con los miembros de Podemos, y que están "cohesionados" y "coordinados", dado que todas las decisiones de la coalición se toman conjuntamente. Y también ha remarcado que todas las formaciones disponen a su vez de su "autonomía" y "capacidad política". Por tanto, la portavoz adjunta de Sumar ha resaltado que tienen esa afinidad con Podemos para que la legislatura sea "fructífera" y presionar "conjuntamente" al PSOE para que los socialistas se comprometan con el acuerdo de Gobierno. SABEN BIEN QUE HAY QUE EMPUJAR AL PSOE A CUMPLIR LOS PACTOS Y es que ha remarcado que Compromís tiene la experiencia valenciana de gobernar junto al PSOE y que saben lo que significa tener que "tirar del carro continuamente" para que los socialistas hagan políticas "valientes". "Lo mismo ha pasado en el Gobierno estatal y continuará pasando. Creo que todos vamos a trabajar conjuntamente para que eso (el programa pactado) sea una realidad y personalmente cuento con los diputados de Podemos para hacer esa acción política", ha zanjado. A su vez, Micó ha señalado que este nuevo Gobierno será "bueno en la medida que sea bueno para los valencianos" y que la "razón de ser" de Compromís es "presionar" y "pactar" las políticas beneficiosas para su territorio, algo que se verá "más pronto que tarde en los PGE" donde se comprobará si el Ejecutivo "quiere o no quiere tener el apoyo de Compromís".