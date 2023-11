Iratxe García (PSOE) espera que el debate de la amnistía en Europa ponga "cordura" frente a las "mentiras" de PP y Vox

La presidenta del Grupo de los Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo, Iratxe García ha dicho este miércoles que espera que el debate sobre amnistía que tendrá lugar hoy en el Pleno del Parlamento Europeo sirva para poner "cordura y verdad" frente a la "mentira" que el PP y Vox están trasladando a las instituciones europeas. "Vamos a explicar lo que supone esta ley de amnistía y lo que supone que hoy España tenga un Gobierno progresista que pueda avanzar", ha recalcado este miércoles durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, donde ha reprochado a los de Alberto Núñez Feijóo y a los de Santiago Abascal, que estén "instrumentalizando" las instituciones. Ha dicho además que le sorprende ver al PP "tan preocupado" por el Estado de Derecho en Hungría y les ha recriminado que lo utilicen para intentar dañar la imagen de nuestro país: "Es una irresponsabilidad absoluta". "Durante muchos años hemos estado debatiendo sobre el peligro y la amenaza de los populismos en Hungría, y la mayoría de esta Cámara se ha posicionado en muchas ocasiones en contra del Gobierno de Orbán con el silencio cómplice del Partido Popular", ha reprochado. "El problema de PP y Vox no es la ley de amnistía, es el que no asumen unos resultados electorales y que en estos momentos entienden que lo que han perdido en España pretenden que siga abierto en Europa", ha señalado. Además, García ha destacado la relación "fluida y de cooperación" entre el Gobierno de España y la Comisión Europea. Según ha explicado, el Gobierno de España tiene "mucho que aportar en la agenda europea", por lo tanto, no tiene "ninguna duda" de que esto seguirá siendo así y que esa "estrecha colaboración y cooperación" entre España y la Comisión va a continuar en la misma. García considera que la verdadera amenaza en Europa es la alianza entre los conservadores y la extrema derecha, porque "va en contra de los principios fundamentales. El PP está optando por el "acercamiento y el abrazo" a las fuerzas políticas de la "extrema derecha". "Tendrán que decidir qué quieren hacer en el futuro", ha advertido, ya que a su juicio, es "importante" asumir responsabilidades en política y también contribuir a la conformación de un Gobierno que ponga "freno a esta extrema derecha". Al ser preguntada por la situación política de España, García ha considerado que se abre en estos momentos una etapa de "esperanza". "Hay que hacer trabajo de escucha, de diálogo, pero sobre todo, pensando en lo mejor para la sociedad y para el resto de España", ha incidido.