Illa (PSC) tiende la mano al Govern por la sequía y Aragonès pide "unidad política"

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha tendido este miércoles la mano al Govern por la sequía y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido "unidad política ante momentos de dificultad". "La voluntad de mi grupo es tender la mano y ayudar. Ahora la mesa que más importa a los catalanes es la mesa de la sequía, y así será durante los próximos meses", ha asegurado Illa en la sesión de control al presidente de la Generalitat en el pleno del Parlament. En su opinión, el Govern podría haber actuado mejor en todo lo relativo a la gestión de la sequía porque "hay agua, recursos y tecnología para no tener que estar mirando al cielo" tras lo que se hizo desde el último episodio sobre esta cuestión, hace más de una década. Así, ha manifestado que su grupo está dispuesto a colaborar bajo tres principios: principio de colaboración entre administraciones, con empresas y con ciudadanos; principio de proporcionalidad, tomando las medidas que se necesiten "ni más ni menos", y principio de soberanía en la ejecución de proyectos. Tras reivindicar la actuación del Govern en materia de sequía, Aragonès ha asegurado que si aún no han declarado la situación de emergencia, algo que "probablemente habrá que hace durante las próximas semanas, en un mes o mes y medio", es porque han activado todas las infraestructuras que había y que se han llevado a cabo durante los últimos años. "Superaremos esta sequía, pero el modelo de desarrollo económico del país se tendrá que adaptar a un mundo en el que lloverá menos, especialmente en el Mediterráneo", ha aseverado. HARD ROCK Ante el escenario actual de sequía, el diputado de los comuns David Cid ha reprochado a Aragonès que siga apostando "por proyectos inasumibles" como el Hard Rock. Sin embargo, el presidente le ha acusado de mezclar "una sequía que necesita de una respuesta de emergencia" con proyectos que no será una realidad durante los próximos meses, ha dicho. "No mezcle carpetas", ha reclamado Aragonès a Cid, pese a concretar que todas las inversiones de futuro en Catalunya deberán tener presente el escenario de que el régimen de lluvias será menor en los próximos años. Pese a todo, Cid ha emplazado a Aragonès a pronunciarse al respecto: "Es el presidente de la sequía, no se moja nunca. ¿Hard Rock, sí o no?" "Por una vez en la vida, mójese, diga no a alguna cosa. Diga no al casino más grande de Europa y sí a una Catalunya de futuro", ha añadido el diputado de los comuns, que ha instado al Govern a volver a hacer los estudios hídricos del proyecto.