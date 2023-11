Guardiola reafirma el "compromiso firme" de la Junta contra la violencia de género, que "va más allá del 25N"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado este miércoles el "compromiso firme" del Ejecutivo que preside contra la violencia de género, que va "a combatir con recursos, con responsabilidad y con respeto a las víctimas y por supuesto con la profesionalidad en el desarrollo de nuestras competencias", ha concluido. Así, y respecto a la negativa de Vox a firmar un manifiesto en la Asamblea de Extremadura con motivo del Día para la Eliminación de la Violencia de Género, Guardiola ha señalado que ese manifiesto lo han firmado el PP, PP, PSOE y Podemos, por lo que "en el seno de la Asamblea, cada grupo tendrá que explicar el motivo o no de firmar" el texto. Guardiola ha apuntado que sí el PP ha suscrito ese manifiesto, tras lo que ha reiterado que la Junta de Extremadura tiene "un compromiso firme con la igualdad" y que "como no puede ser de otra manera, vamos a luchar para combatir la violencia contra las mujeres". María Guardiola se ha pronunciado de esta forma este miércoles a preguntas de los periodistas en Cáceres tras visitar un taller dirigido a mujeres y hombres para prevenir la violencia de género en el centro penitenciario de la capital cacereña. LUCHA "EN TODOS LOS ÁMBITOS" En ese sentido, Guardiola ha explicado que el taller que ha visitado en el Centro Penitenciario de Cáceres trabaja en la prevención contra la violencia machista y por la igualdad. se trata de un taller mixto en el que "trabajan mujeres y hombres que están cumpliendo condena" y que, junto a una trabajadora social y a una jurista, "comparten experiencias y desarrollan capacidades y herramientas para luchar y combatir contra la discriminación y contra el machismo", ha explicado. Así, la presidenta extremeña ha reiterado la necesidad de luchar contra la violencia machista "en todos los ámbitos y en todos los espacios", por lo que los centros penitenciarios son "uno de ellos", ya que "están dirigidos a la reeducación y a la reinserción social", por lo que la población reclusa "no puede estar al margen de los cambios sociales y de las reivindicaciones en materia de igualdad". Ya que según ha dicho, "cuando estos hombres y mujeres salgan a la calle y estén en libertad" gracias a iniciativas que como el taller que ha visitado este miércoles en la prisión "van a estar más preparados, más concienciados y mucho más sensibilizados con esta nueva realidad". Ante esta situación, María Guardiola ha reafirmado el compromiso "firme" de la Junta de Extremadura "contra esta lacra", algo que "desde luego va mucho más allá del 25 de noviembre", y supone "un reto de toda de la sociedad", en la que "es fundamental que en esto vayamos de la mano, los hombres y las mujeres". Una lacra que desde el Ejecutivo extremeño van "a combatirlo" con "recursos, con responsabilidad y con respeto a las víctimas y por supuesto con la profesionalidad en el desarrollo de nuestras competencias", ha concluido.