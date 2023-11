EH Bildu alerta de que Euskadi exporta 400.000 toneladas de residuos "por falta de instalaciones para tratarlos"

EH Bildu ha alertado de que Euskadi exporta 400.000 toneladas de residuos al año a otras comunidades autónomas "por falta de instalaciones para tratarlos", lo que la sitúa como el segundo territorio del Estado que "más" residuos traslada al exterior, por detrás solo de la Comunidad Valenciana El parlamentario Mikel Otero ha denunciado este miércoles, a través de un comunicado, el "incumplimiento" del 'Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Euskadi' por parte del Gobierno Vasco. Otero ha explicado que, "en contra de lo previsto en dicho plan", Euskadi "envía al menos 387.165 toneladas de residuos al año a otras comunidades del Estado, sobre todo a vertederos de Cantabria, La Rioja, Castilla y León y Nafarroa", y que "solo la Comunidad Valenciana exporta más residuos". La coalición soberanista ha precisado que estas cifras proceden de datos oficiales del periodo comprendido entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022, recogidos por el Ministerio para la Transición Ecológica en su Plan Marco de Gestión de Residuos (PEMAR). SITUACIÓN "CALAMITOSA" El parlamentario ha alertado de la "gravedad" de estas cifras, sobre las que ha señalado que reflejan "la situación calamitosa de la gestión de los residuos que se generan en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa debido a la falta de las infraestructuras necesarias". "En Zaldibar se cayó un modelo de gestión y desde entonces, y ya han pasado cuatro años, el Gobierno no ha puesto ninguna solución, ni ninguna alternativa", ha censurado. Tras subrayar que la cantidad de residuos trasladados a otras comunidades requeriría de "una hilera de 20.000 trailers desde Gasteiz hasta Madrid", ha explicado que la cifra real "es todavía mayor", dado que el Ministerio "no ha contabilizado el total de residuos trasladados, sino únicamente los movimientos sometidos a notificación previa y presentados a través del procedimiento electrónico". Para el parlamentario de EH Bildu, esta situación supone "la constatación de un fracaso y el incumplimiento del 'Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Euskadi'. Otero ha recordado que este documento "establece la importancia de disponer de instalaciones suficientes para tratar los residuos generados aquí y no tener que enviarlos fuera, minimizando así los riesgos medioambientales ligados al transporte". Otero ya ha pedido explicaciones al respecto a la consejera de Desarrollo Económico y Medio Ambiente de Lakua, Arantxa Tapia, para que "aclare cuál es la cantidad total y real" de residuos trasladados para que sean tratados fuera de Euskadi; por qué motivos está sucediendo esto; y qué medidas ha tomado o piensa tomar para solucionar el problema.