Borràs asegura que Junts no ha "renunciado a la unilateralidad" a pesar del pacto de investidura

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha asegurado que la formación no ha "renunciado a la unilateralidad" para alcanzar la independencia a pesar de haber pactado con el PSOE la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "La negociación te lleva a pactar para resolver el conflicto por la vía democrática, pacífica, que es la que ha elegido el pueblo de Catalunya", ha reflexionado en una entrevista del 3/24 de este miércoles recogida por Europa Press. Borràs ha sostenido que el conflicto político "está siendo hoy mismo más externo y público que nunca", ante el debate en el pleno del Parlamento Europeo sobre si la ley de amnistía pone en riesgo el Estado de derecho en España. En esta línea, ha defendido que "la estrategia colectiva del exilio ha resultado un éxito en términos del movimiento independentista". Preguntada por si Junts participará en la delegación catalana de la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno, ha instado a ERC a "aclararse". INDULTO Borràs ha dicho que no tiene "ninguna noticia" sobre en qué punto se encuentra el recurso que ha presentado ante el Tribunal Supremo contra su condena de prevariacación administrativa por fraccinoar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). "No pienso pedir ningún indulto, porque lo que yo haré es defender mi inocencia", ha reiterado.