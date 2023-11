AM-Guerra dice que la amnistía no la merecen quienes dieron "un golpe de Estado" y lo ve insensato por parte de Sánchez

El exvicepresidente socialista Alfonso Guerra ha cargado contra la ley de amnistía pactada entre PSOE y los partidos independentistas catalanes asegurando que esta medida de gracia no la merecen quienes "dieron un golpe de Estado" y considera que "no es sensato" por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "En la vida uno puede tener ideas alocadas, pero hay que tener sensatez", ha reprochado. Así se ha expresado Guerra en una entrevista este miércoles en 'El Hormiguero', recogida por Europa Press, para presentar su libro 'La rosa y las espinas, el hombre detrás del político', y en la que ha entrado a valorar la situación política en España dejando clara su postura contraria a ofrecer la amnistía a las formaciones nacionalistas catalanas. "¿Merecen los que dieron un golpe de Estado, los que dicen continuamente que van a volver a hacerlo? ¿Esos merecen una amnistía? Mi respuesta es no, rotundo", ha manifestado el político sevillano. De igual forma, ha cargado contra el procedimiento de redacción de la misma, a su juicio "un poco raro". "¿Dónde se ha visto que las leyes las redacten los delincuentes?", se ha preguntado, al tiempo que ha criticado que sean los propios beneficiarios de la ley los mismos que la redactan. "Eso ya la inhabilita", ha considerado. Dicho esto, ha recordado que la línea oficial del Gobierno y el "único documento oficial" que hay del Ejecutivo en referencia al que redactó el Ministerio de Justicia cuando se ofrecieron los indultos, manifiesta que la amnistía no cabe en la Constitución. "Yo no puedo entenderlo porque no es sensato", ha apostillado, al tiempo que ha recalcado que si él hubiera estado entre los 121 diputados del PSOE para votar la investidura de Sánchez se hubiera ido a su casa. En otro punto, el exvicepresidente ha censurado además la cesión al PNV de la Seguridad Social cuando solo aglutina el 1,1 por ciento de los votos. JUSTICIA Y PRESIDENCIA EN UNA MISMA CARTERA Preguntado por el reparto de carteras en el reciente Gobierno de coalición y, en concreto, por el "poder" que le han otorgado a Félix Bolaños sumando Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Guerra no cree que el problema sea el "poder" sino la "capacidad" del ministro. Al hilo, ha deslizado que el "problema" es si Justicia y Presidencia "casan bien". "Presidencia es un poco el aparato del Gobierno y Justicia debería ser lo más distante del aparato, lo más equidistante del todo", ha explicado el socialista, advirtiendo de que se puede producir "algún tipo de conflicto". IZQUIERDA "REACCIONARIA" En otro punto, Guerra ha sido cuestionado sobre si el PSOE actual se ha "podemizado" a lo que ha respondido de forma contundente que "muchísimo". "Seguramente no son conscientes los militantes, que son gente que siempre hacen un esfuerzo por defender a su partido, que es lógico, pero no lo han entendido aún bien, creo yo", ha apostillado, dejando claro que el "podemismo no tiene absolutamente nada que ver con el socialismo". En otro orden de cosas, el exvicepresidente se ha mostrado crítico con los pactos del PSOE con EH Bildu a quienes ha presentado como sus "enemigos". "Estos señores de Bildu, no sé si ellos o su camada, su gente, mataron a gente. Entre ellos a compañeros y muy amigos (...) esos son mis enemigos", ha sostenido, si bien ha explicado que aunque en política prefiere no hablar de enemigos sino de "adversarios" o "rivales", en este caso cuando se trata de "terroristas" y "violentos" son "enemigos".