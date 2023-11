Vox se querellará hoy contra el letrado del Congreso por avalar la amnistía y los miembros de la Mesa que la admitan

Vox presentará este martes una querella por la presunta comisión de un delito de prevaricación contra los letrados del Congreso que han concluido que la proposición de ley de amnistía del PSOE no puede vetarse porque no contradice de forma "palmaria" la Constitución. Asimismo, presentará querellas contra los miembros de la Mesa de la Cámara Baja que voten a favor de tramitar la ley, advertencia que Vox ya había adelantado. La Secretaría General del Congreso, que ocupa Fernando Galindo, ha admitido que puede haber "posibles motivos de inconstitucionalidad" en la proposición de ley de la amnistía a los implicados en el 'procés' pactada con los partidos independentistas, pero no existe una contradicción tan "palmaria" con la Carta Magna como para que la Mesa del Congreso impida su tramitación. El líder de Vox, Santiago Abascal, anunció este lunes a través de un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter) que su formación procederá este martes a presentar querellas por la comisión de un presunto delito de prevaricación contra los letrados autores del informe, texto que a su juicio "persigue legitimar el golpe al Estado de Derecho mediante la ley", que ve "inconstitucional". También se querellarán contra los miembros de la Mesa que voten a favor de la admisión de la proposición de ley. "Todos los que colaboren con el golpe tienen que saber que deberán asumir las consecuencias", advirtió el líder de Vox, que cree que "es la hora de los españoles y las instituciones". QUERELLAS ANTERIORES Entre otras iniciativas, Vox ha presentado ante el Tribunal Supremo una querella contra Pedro Sánchez, Carles Puigdemont, el PSOE y Junts por la supuesta comisión de los delitos de cohecho, encubrimiento de delitos, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, en el marco de las negociaciones para la investidura del candidato socialista. También han reclamado repetidamente al PP que paralice la tramitación de la medida de gracia en el Senado, haciendo valer su mayoría en la Cámara. Del mismo modo, ha advertido con querellarse contra los miembros de la Mesa del Senado si admiten a trámite la ley.