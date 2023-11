Un letrado rechaza la tesis del informe del Congreso sobre la amnistía: "No hay inconstitucionalidad pequeña"

El letrado de las Cortes Manuel Fernández-Fontecha ha subrayado que "no hay inconstitucionalidad pequeña, grave o menos grave", rechazando así la tesis de la Secretaría General del Congreso, que ve dudas constitucionales en la ley de amnistía pero no tan palmarias como para frenarla. Según la Secretaría General, que ocupa el letrado Fernando Galindo, puede haber "posibles motivos de inconstitucionalidad" en la proposición de ley de amnistía presentada por el PSOE, pero no existe una contradicción tan "palmaria" con la Constitución como para que la Mesa del Congreso impida su tramitación. Así lo indicó en un informe --no vinculante-- preparado para que el órgano de gobierno de la Cámara Baja tome una decisión sobre la calificación del texto. Por su parte, Fernández-Fontecha ha expresado que no está de acuerdo con la teoría de lo palmario, porque "en el Derecho Constitucional no hay inconstitucionalidad pequeña, grave o menos grave". "Si hay una inconstitucionalidad es porque hay una contradicción con la Constitución u otra norma", ha indicado este martes el letrado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, señalando que la contradicción puede ser con el texto o por invadir materia reservada. A su entender, la teoría de lo palmario es más bien del ámbito administrativo. "Lo que se hace con la asunción de lo palmario o no palmario es aplazar el debate. Lo palmario en materia de inconstitucionalidad tiene muchísimos problemas. El informe se apoya mucho en ese concepto", ha sostenido. También ha indicado que el informe de la Secretaría General del Congreso no se debate con los demás letrados, sino que se elabora sin una consulta o revisión previa. Fernández-Fontecha ha afirmado que la propuesta de amnistía "crea dos clases de ciudadanos" y "discrimina por motivos ideológicos". "La propia ley aprueba una clasificación en el sentido de dividir a los ciudadanos en función de la adhesión o no a un sistema o a unas ideas políticas. Es el problema real de la amnistía", ha planteado. A su juicio, la medida de gracia pactada por el PSOE con los partidos independentistas catalanes se contradice con el artículo 9 de la Constitución, que determina que los ciudadanos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.