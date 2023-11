Romero (PSC) lamenta que Aragonès busque incorporar "sólo" a independentistas en la mesa de diálogo

La portavoz del PSC en el Parlament, Alicia Romero, ha lamentado este martes que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, busque incorporar "sólo" a las fuerzas independentistas en la mesa de diálogo entre el Govern y el Gobierno central. En una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, ha defendido que el Govern debe representar a todos los catalanes: "Aragonès no lo hace, y lo hace aún menos cuando dice que le gustaría incorporar en esta mesa a las fuerzas independentistas. ¿Y el resto de voces?", ha preguntado. "Es un error querer hacer una mesa de gobiernos e incorporar sólo a una parte del pueblo de Cataluña, y más teniendo en cuenta que el primer partido de Cataluña, el que ganó las elecciones, es el PSC", ha añadido. Además de considerar que Aragonès se equivoca, le ha reprochado que insista "en propuestas que dividen el país" y no en políticas para solucionar los problemas de los ciudadanos. DIÁLOGO Más allá de la existencia de otras mesas, Romero ha reivindicado la importancia de practicar el diálogo para llegar a acuerdos: "Si se necesitan tres mesas, tres mesas. Aquí también creo que la división del independentismo hace que no se puedan sentarse en una sola", ha apuntado. Aunque desconoce si habrá miembros del PSC en estas mesas, ha reivindicado la "fuerza y el papel imprescindible" que han tenido en las elecciones, al conseguir 1,2 millones de votos y 19 diputados en Cataluña. "Es un elemento objetivo y es obvio que tiene una influencia y una relevancia en todo lo que está pasando", ha sostenido Romero, restando importancia al hecho de que el PSC haya pasado de encabezar dos ministerios a uno. JORDI HEREU Así, ha manifestado su respeto por la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de nombrar a Jordi Hereu como ministro de Industria, lo que considera una "buena noticia y muy relevante" para Cataluña. "Estamos muy satisfechos, y después hay otros organismos, hay un 'sottogoverno' en que tenemos y estamos seguros que tendremos representantes", ha aseverado Romero, que también ha elogiado el trabajo de Raquel Sánchez y de Miquel Iceta, que salen del Ejecutivo central. Al preguntársele por el papel que puede tener Iceta en el partido, ha asegurado que lo desconoce, pero ha pedido esperar a ver cómo se reestructura el grupo parlamentario. "Iceta es un gran valor para nosotros. Es una persona brillante con mucho valor. Allá donde esté hará un gran trabajo", ha recalcado.