Podemos deja el Gobierno de manera tormentosa: "Nos echan"

Madrid, 21 nov (EFE).- Podemos ha dejado el Ejecutivo este martes de una manera tormentosa, que han escenificado durante el traspaso de carteras las ya exministras Ione Belarra e Irene Montero, que han acusado a Pedro Sánchez de "echarles del Gobierno".

Ni desde la parte socialista del Ejecutivo ni desde los ministros de Sumar ha habido una respuesta expresa a esas críticas, aunque la ministra de Justicia saliente, Pilar Llop, ha subrayado en su despedida: "En los sitios hay que saber estar, pero sobre todo de los sitios hay que saber irse".

La primera en hacer expresas sus críticas ha sido la ya exministra de Igualdad, Irene Montero, quien dirigiéndose a la líder morada y extitular de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha arremetido contra el presidente: "Pedro Sánchez nos echa de este Gobierno y rompe con ello la unidad de un bloque democrático en el que nos necesitamos".

Montero se mostró convencida de la razón por la que Sánchez les ha echado del Ejecutivo: "porque hemos hecho lo que dijimos que haríamos".

No ha sido ese el único dardo que ha lanzado la "número dos" de Podemos a Sánchez en su despedida, ya que ha deseado a su sucesora en el cargo, la socialista Ana Redondo, "valentía para incomodar a los hombres de 40 y 50 años amigos del presidente del Gobierno".

Se refería así a un comentario que hizo Sánchez hace unos meses sobre amigos suyos que se sentían incómodos con ciertas actitudes beligerantes del feminismo.

Belarra no ha sido tan áspera cuando ha hablado para dar el testigo a Pablo Bustinduy, uno de los cinco ministros de Sumar, pero sí ha dicho que hoy era un día un día difícil "porque han conseguido lo que no consiguieron en 2019, que es echar a Podemos del Gobierno", aunque en su caso no lo ha personalizado en Sánchez.

Una decisión que "no solo es injusta sino un enorme error político", ha asegurado Belarra que también lo ha atribuido a la buena gestión que han hecho los morados.

La exclusión de Podemos del Ejecutivo, unido a que tampoco están en la dirección del grupo parlamentario, ha generado un enorme malestar en los morados y ahora están más determinados que nunca ha ejercer su autonomía dentro de Sumar, haciendo valer sus cinco diputados para presionar al Gobierno, lo que puede complicar su agenda legislativa. EFE

