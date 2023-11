Libertad con cargos para el motorista que presuntamente agredió a un taxista muerto en Barcelona

El Juzgado de Instrucción 26 de Barcelona ha decretado la libertad con cargos para el motorista que presuntamente agredió el pasado 2 de noviembre a un taxista de Barcelona que acabó muriendo en una "disputa" de tráfico. En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se impone al motorista medidas cautelares de obligación de comparecer todos los jueves en la oficina de presentaciones de los Juzgados de Barcelona y la prohibición de salir de España, por lo que se le han retirado el pasaporte y el documento de identidad. El juzgado relata que, según las imágenes que grabó un testigo, se observaba parado un taxi y a su lado una moto caída con dos ocupantes, "iniciándose seguidamente una discusión de los dos motoristas con la otra persona (el conductor del taxi) y cómo la persona que llevaba el casco de color negro golpeaba con el puño izquierdo" al taxista que cayó de espaldas al suelo. En el auto se considera que no se dan las circunstancias para aplicar la prisión provisional para el investigado, que era la petición de la acusación particular de Élite Taxi. "No se observa en momento alguno de la grabación que tras la caída del (taxista) al suelo el investigado continúe golpeándolo en dicha situación, ni tampoco se advierte que la pareja de este último intervenga en el incidente para otra circunstancia que no fuera la de separar a ambos conductores", ha indicado. Además, ha añadido que en las imágenes se advierte el "acometimiento mutuo entre ambos conductores" y finalmente el golpe propinado por el investigado al taxista, y que tras el juicio de ponderación se considera que no debe adoptarse la prisión provisional pedida por la acusación, pero sí medidas cautelares. ÉLITE TAXI La víctima, de 53 años, recibió el pasado 2 de noviembre la agresión estando de servicio, cuando bajó del taxi y un motorista presuntamente le dio golpes y se lo llevaron de urgencias al Hospital Clínic en estado crítico, donde acabó falleciendo el 5 de noviembre. En un comunicado, el portavoz de la asociación Élite Taxi, Tito Álvarez, ha afirmado que acatan las medidas cautelares impuestas, pero consideran "que el investigado debería haber ingresado en prisión provisional". Además, tanto Vosseler Abogados como Élite Taxi, han insistido en que tras la agresión, no se impuso ninguna medida cautelar al investigado, por lo que se pidió el ingreso en prisión "ante el evidente riesgo de fuga, al solo tener una autorización de residencia temporal en España, prorrogada por circunstancias excepcionales".