La fundación de la CDU alemana alerta de los acuerdos firmados por Sánchez con los indepedentistas sin un "quid pro quo"

La Fundación Konrad Adenauer, fundada por la Unión Cristiano Demócrata (CDU) alemana, advierte en un informe sobre la reelección del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que los acuerdos sellados con los independentistas que lo han posibilitado se han producido sin obtener nada a cambio y considera "utópico" que se pueda cumplir con las promesas financieras a Cataluña y País Vasco sin subir los impuestos. Los autores del informe, Ludger Gruber y Martin Friedek, resaltan que ninguna formación del Gobierno desde la Transición "ha estado tan polarizada" como la actual, como lo demuestran las manifestaciones que se ha venido sucediendo en las dos última semanas y que han estado protagonizadas por "una amplia mayoría social" que "va más allá de partidarios" de PP y Vox. En su opinión, Sánchez "ha contribuido significativamente a la polarización irreconciliable" actual y ponen como ejemplo su intervención durante el debate de investidura en la que defendió la necesidad de crear un "muro" frente a los contrarios a su concepto de "generosidad" y "reconciliación", a quienes tildó de "reaccionarios" y de ultraderechistas. El adelanto electoral por parte del presidente, que definen como "una mezcla de acto de desesperación y golpe de genialidad", permitió al PSOE mantener el resultado de las anteriores elecciones mientras que todos los partidos que han apoyado en su investidura "emergieron como perdedores sin excepción", en particular los separatistas catalanes, explican. En este sentido, inciden en que "los partidos separatistas en el País Vasco y Cataluña juntos recibieron solo el 6% del voto a nivel nacional", de ahí la "perplejidad provocada por el hecho de que una pequeña minoría esté determinando políticamente o incluso chantajeando a una mayoría ya no dentro de Cataluña, sino en el conjunto del país". Así las cosas, llaman la atención sobre el hecho de que el PSOE no obtuvo "ningún 'quid pro quo' significativo" en las negociaciones mientras que "todos los partidos separatistas, pero Junts en particular, (...) insistieron en sus demandas de máximos en las negociaciones". CONCESIONES UN PASO HACIA LA INDEPENDENCIA "Ninguno de los cuatro partidos nacionalistas-separatistas más importantes ha apoyado una sola demanda política que iría en el interés de España en su conjunto", subrayan Gruber y Friedek. Es más, añaden, "todos los representantes de estos pequeños partidos han articulado, sin ningún tipo de encubrimiento, que todas estas concesiones son solo un paso intermedio hacia la independencia real". El análisis repasa los acuerdos, con especial atención a la ley de amnistía, que inciden en que tanto ERC como Junts ya han dejado claro que es la "base y la munición para reclamar un referéndum" de independencia y que recuerdan que actualmente no tendría cabida en la Constitución española. "Una amnistía como contribución a una solución política al conflicto territorial habría sido concebible si Sánchez hubiera buscado una amplia mayoría junto al PP y, por el contrario, si los separatistas hubieran renunciado a su demanda de máximos de separarse de España", subrayan los analistas de la Konrad Adenauer. "Ninguna de las dos cosas ha pasado ni pasará", admiten, si no que "la ley de amnistía reinterpreta la democracia española de 1978 como un Estado ilegítimo, desacredita a sus cuerpos de seguridad y considera a los rebeldes contra la Constitución democrática como víctimas políticas", inciden, llamando la atención también sobre la pretensión de crear comisiones de investigación parlamentarias en relación con el 'lawfare'. ACUERDOS ECONÓMICOS UTÓPICOS Por lo que se refiere a los acuerdos en el plano económico, Gruber y Friedek señalan que la mayoría de expertos coinciden en que "el alivio de deuda discriminatorio y arbitrario viola el principio de igualdad de las comunidades autónomas". En este sentido, consideran "completamente utópico" que Sánchez pueda financiar esos pagos a algunas de las regiones más ricas de España --Cataluña, País Vasco y Galicia representaban el 29,8% de la economía en 2021, destacan-- "sin tener que imponer una carga fiscal aún mayor en las áreas más pobres, lo cual es diametralmente opuesto a la idea de un desarrollo social generalizado". Al contrario, advierten, "tendrá que compensar estos regalos con mayores ingresos fiscales en las regiones más débiles estructuralmente, lo que tendrá como resultado una falta de la inversión necesaria en ellas, lo que probablemente exacerbará aún más la desigualdad territorial y social en España". Los analistas de la Konrad Adenauer reconocen que aunque lo que une a "esta constelación política de gobierno" no es otra cosa que "evitar un gobierno de PP y Vox a toda costa", podría durar bastante tiempo dado que "la alternativa de nuevas elecciones para esta coalición de perdedores de la elección resultaría en un mayor debilitamiento, como sugieren los sondeos iniciales". Además, se muestran convencidos de que los separatistas no querrán desaprovechar esta "oportunidad de oro" que supone un presidente del Gobierno "más dependiente que nunca" de ellos tenga que "implementar sus demandas de máximos para su supervivencia en el poder". Por otra parte, apuntan a que la esperanza del PP de que "el Tribunal Constitucional pueda frenar la ley de amnistía parece prematura", dada su composición actual, mientras que inciden en que "está por ver" si la UE puede hacer algo para frenar el proceso, como quieren los 'populares' habida cuenta de que "en virtud del Derecho Constitucional, el conflicto regional catalán es y sigue siendo un conflicto territorial interno de España". DIFICULTADES FRENAR AHORA LA INDEPENDENCIA "La paradoja actual en España es que una minoría está actuando contra la voluntad política de una mayoría hasta ahora silenciosa que no está a favor ni de la amnistía ni de la separación de partes del país. Esta mayoría, sin embargo, ya no está claramente dispuesto a permanecer callada", alertan. Igualmente, llaman la atención sobre el hecho de que si Junts, ERC y EH Bildu intentaran ahora seguir adelante "con todas sus fuerzas" hacia la independencia incondicional, "el Estado español tendría muchas más dificultades para frenar el impulso esta vez que en 2017". Los autores lo atribuyen a que el Gobierno de Sánchez "ha abolido la sedición en los últimos años, trivializado la apropiación indebida de fondos públicos para fines políticos y cedido otras competencias asimétricas a las regiones del norte, permitiéndoles actuar con mucha más libertad y ahora carece de algunos de los instrumentos del Estado de derecho decisivos para la contención de entonces". Por último, tras resaltar que PSOE y PP, los dos principales "partidos de centro", recabaron más del 60% de los votos en las elecciones del 23 de julio "al contrario de las tendencias de fragmentación en muchos países europeos", consideran que un acercamiento entre los dos grandes partidos "probablemente solo será posible en el periodo 'post Sánchez'". "Esperemos que el país, que realmente tiene mucho potencial, no sufra demasiado entre tanto, ni interna ni externamente", rematan, tras reconocer que el PSOE está completamente sometido a Sánchez y "ya no hay ningún contrapeso" dentro del mismo mientras que dirigentes como el expresidente Felipe González son vistos como "dinosaurios políticos" y carecen de ninguna influencia.