Ernest Urtasun: "vamos a levantar la bandera de la cultura frente a la censura y el miedo"

Madrid, 21 nov (EFE).- El nuevo titular de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado hoy que levantará la "bandera de la cultura frente a la censura y miedo" durante la toma de posesión de su Ministerio, que será, ha asegurado, "expresión de la pluralidad de España".

Con más de media hora de retraso (por el retraso de las otras tomas de posesión a las que ha acudido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz) y en un salón de actos abarrotado, incluso con los pasillos llenos de gente de pie, el nuevo ministro de Cultura ha llegado a su nueva casa arropado por un gran aplauso de los asistentes.

Durante sus primeras palabras como ministro de Cultura, Urtasun ha destacado "el derecho al acceso a la cultura como ineludible", y ha defendido el derecho a la libre expresión como un "valor inherente" a la democracia que pese a haber sufrido "vetos" no tiene "vuelta atrás", ha advertido.

"No hay derecho a la cultura sin libertad de expresión (..) vamos a levantar la bandera de la cultura frente a la censura y el miedo", ha recalcado en un discurso donde ha recordado la figura de Jorge Semprún y la feminista catalana Monsterrat Roig, de quien ha leído (en catalán) unas palabras: "cultura es el aire que respiras".

Con palabras de cariño a su antecesor, Miquel Iceta, con quien comparte "memoria y presente, Cataluña, el catalán" y ciudad de origen, Urtasun (Barcelona, 1982) también ha aseverado que la cultura son "cifras y porcentajes" de nuestro país y "son puestos de trabajo que deben ser vidas dignas".

Asimismo, el diplomático ha calificado a la cultura "como antídoto frente a la barbarie y pilar de valores fraternidad", y ha dicho que la "diplomacia cultural" también será un eje de este departamento de la mano de Jordí Martí, el nuevo secretario de Estado de Cultura, cargo que vuelve a este ministerio.

Por su parte, el ministro saliente, Miquel Iceta, ha intervenido con humor y emoción en su discurso de despedida de un Ministerio en el que, según ha dicho, ha pasado los "dos mejores años y medio" de su vida, y en el que ha conocido "un mundo muy especial", ha relatado.

"Hoy me han tocado dos traspasos de medias carteras (Deportes pasa a depender de Educación) pero el resultado ha sido el mismo, yo me he quedado sin ella", ha comentado entre risas del auditorio quien también dirigiera el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, responsabilidades por las que ha agradecido su confianza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Iceta se ha confesado un poco molesto por haber leído estos días que la labor de Cultura es menor, y ha subrayado que es el "ministerio de la vida, la alegría, la creación, los creadores y los que quieren cambiar el mundo y mejorarlo", y que España como "potencia cultural de primer orden" tiene que exigir "que nos lo creamos y que seamos capaces de contagiarlo".

En el escenario, arropando a Urtasun estaban, además del ministro saliente, la vicepresidenta primera del Gobierno, Yolanda Díaz y el hasta ahora titular de Universidades, Joan Subirats, que anteriormente estuvo en el gobierno municipal de Barcelona de Ada Colau, también presente en el acto.

Al acto han acudido además, entre otros, María José Gálvez, Directora General del Libro y Fomento de la Lectura; Getsemaní San Marcos, gestora cultural y responsable del programa de Cultura de la formación de Yolanda Díaz, el exministro de Cultura Íñigo Méndez de Vigo e Ignacio García-Belenguer, Director General del Teatro Real.

También han estado presentes Cristina Gallach, comisionada especial para la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua del Gobierno; Enrique Cerezo, presidente de Egeda, o Daniel Fernández, vicepresidente de Cedro y Lluís Homar, director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y Fernando Méndez-Leite, presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. EFE

