El PP convocará una nueva movilización contra la amnistía los primeros días de diciembre

Madrid, 21 nov (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este martes que su partido volverá a convocar una nueva concentración para defender la Constitución y la igualdad de todos los españoles "en los primeros días de diciembre".

Así lo ha asegurado en una entrevista en Antena 3 recogida por EFE, en la que ha dicho que, aunque aún no está cerrada la fecha, van a "volver a la calle", probablemente "el primer fin de semana de diciembre".

El presidente del PP ha dicho que en el nuevo Gobierno, que está integrado por 22 ministros, sobran "ocho o nueve ministros", y que él lo hubiera dejado en 13 o 14 si fuera el presidente.

Tras asegurar que es un gobierno "activista y militante", ha ironizado con que todos los ministros han prometido lealtad al rey, pese a que algunos van "claramente" en contra de la carta magna, como así lo han dicho ellos mismos.

En su análisis del nuevo Gobierno, Feijóo ha dicho que hay una "politización de la justicia máxima" al asumir Félix Bolaños los tres poderes: Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y ha ido más allá al apuntar que sus antecedentes son "lamentables desde el punto de vista de la credibilidad".

Sobre la carcajada de Sánchez en el Congreso, ha señalado que tiene un "tic patológico" que sería bueno estudiar para analizar "si eso es normal o, por el contrario, hay algún indicio desde el punto de vista patológico, que no es menor".

Para Feijóo, el hecho de que Sánchez se ría de que ha asumido las exigencias de Junts para ser presidente acredita que "no tiene un concepto moral" de lo que es asumir la Presidencia y que no entiende alguien no quisiera serlo de esa manera.

"No solo se ha reído de alguien que ha ganado las lecciones, se ha reído de la oposición. Yo creo que se ha reído de todo y de todos", ha apostillado.

Feijóo ha afirmado, por otra parte, que quiere renovar el poder judicial, como dice Europa, para que sea independiente. Si es así, habrá renovación, de lo contrario, será difícil, ha comentado.

Y es que, en su opinión, buena parte de los ciudadanos tiene "sospechas" sobre la composición del Tribunal Constitucional. EFE

eaa/lml