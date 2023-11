El Govern insiste en invitar a Junts y la CUP a la mesa de diálogo y dejar de lado "reproches"

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha insistido en la invitación que hizo el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, este LUNES a Junts y la CUP para incorporarse a la delegación del Govern para negociar en la mesa de diálogo con el Gobierno sobre la autodeterminación de Cataluña. "Dejemos los reproches y, si me permiten la expresión, también las 'batallitas' entre partidos", ha reclamado Plaja en rueda de prensa junto con el conseller de Acción Climática de la Generalitat, David Mascort, tras la reunión del Consell Executiu. Plaja ha subrayado que "el Gobierno español ahora depende de Cataluña", y ha subrayado que ha habido cambios con respecto a la anterior legislatura, ya que considera que ahora Junts está abierto a dialogar con el Gobierno central. "El escenario ha cambiado, la formulación de la mesa de negociación también puede cambiar", y ha asegurado que serán bienvenidas todas las fuerzas que tengan como objetivo que se celebre un referéndum de autodeterminación, al ser preguntada por si también incluiría a los comuns en este ofrecimiento, pese a no haberles mencionado. ARAGONÈS SE LO HA OFRECIDO A JUNTS "Si quieren estar, hay fórmulas y mecanismos", ha defendido Plaja, que ha subrayado que Aragonès ha expresado en varias ocasiones, en público y en privado, esta invitación a Junts, después de que los de Laura Borràs emitiesen un comunicado desmintiendo que presidente catalán les hubiera ofrecido formar parte de la mesa de diálogo. Ha insistido en que el Govern tiene la "mano extendida" para ampliar la delegación de la Generalitat y poder tener la máxima fuerza posible, según ella, y ha destacado que la decisión sobre si quieren unirse depende de ellos. Sobre una futura reunión de Aragonès con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la portavoz ha sostenido que se debe hacer "sin demora", aunque ha señalado que no hay una fecha cerrada. También ha indicado que el Govern no competirá "por ser los primeros" en reunirse con Sánchez, al ser preguntada por si Aragonès debería de ser el primer presidente autonómico en reunirse con él.