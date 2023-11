El Congreso constituye este martes su Diputación Permanente y elegirá su Mesa, que también estará presidida por Armengol

El Congreso de los Diputados tiene previsto constituir este martes la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones y el único que permanece activo cuando se disuelven las Cortes. En esta XV Legislatura, estará formada, de nuevo, por 68 diputados y otros tantos suplentes, más la presidenta de la Cámara, Francina Armengol. En esa sesión constitutiva se elegirá a la Mesa de la Diputación Permanente, en la que Armengol estará acompañada por dos vicepresidentes y dos secretarios, que normalmente suelen ser miembros de la propia Mesa del Congreso. El PSOE y Sumar cuentan con mayoría absoluta en el órgano de gobierno de la Cámara e intentarán repetir su hegemonía en la Mesa de la Diputación Permanente, para lo que necesitan pactar entre ellos y con sus socios de investidura. En el reparto de asientos que corresponde a cada uno de los nueve grupos, que se realiza en función del peso de cada uno en el Pleno, 27 serán para el PP, 25 para el PSOE, seis para Vox, otros seis para Sumar, y ERC, Junts, Bildu, PNV y el Grupo Mixto contarán con un representante cada uno. 35 DIPUTADOS, MAYORÍA ABSOLUTA La mayoría absoluta se situará en 35 diputados. Así las cosas, si el PP junta sus votos a los de Vox sumarían 33 diputados, por lo que necesitaría el respaldo de al menos dos grupos más para sacar adelante sus propuestas (uno de ellos podría llegar de CC o UPN, en el Mixto), mientras que el PSOE y Sumar, que cuentan con 31 escaños, tendrían que conseguir cuatro votos más para imponerse, que presumiblemente saldrán de ERC, Bildu, PNV, Junts o el Mixto. Como es habitual, los grupos parlamentarios han adscrito a este órgano a sus direcciones parlamentarias y a distintos cargos de los partidos, según consta en la relación de nombres que han registrado y a las que ha tenido acceso Europa Press. La lista del PP la encabeza su presidente, Alberto Núñez Feijóo, seguido de la secretaria general y todavía portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra. También están los nombres de algunas de las personas que suenan para sucederla en la Portavocía como los también dirigentes del partido Esteban Miguel Tellado, Esteban González Pons y Carmen Fúnez, así como sus cuatro miembros en la Mesa. Asimismo, representarán al PP en este órgano el coordinador general del partido, Elías Bendodo; el vicesecretario de Economía, Juan Bravo; el portavoz Borja Sémper; el secretario general del Grupo Popular, Carlos Rojas, y otros dirigentes parlamentarios como Jaime Olano, Macarena Montesinos e Isabel Borrego. Por su parte, el PSOE ha designado al portavoz, Patxi López; la secretaria general del grupo, Montse Mínguez, y el resto de miembros de la dirección --Javier Alfonso Cendón, Patricia Blanquer, Begoña Nasarre, Milagrón Tolón, Isabel García López y Santos Cerdán--. También serán titulares la presidenta del partido, Cristina Narbona, la número dos del PSOE y nueva vicepresidenta del Gobierno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y su antecesora en la vicecresetaría general y exportavoz parlamentaria, Adriana Lastra. SUMAR METE A BELARRA Entre los miembros suplentes del PSOE figuran, entre otros, el nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente; la exvicepresidenta Carmen Calvo; el exministro José Luis Ábalos y la exdirectora de la Guardia Civil y exdelegada del Gobierno en Madrid Mercedes Fernández. De su lado, el grupo que preside la vicepresidenta Yolanda Díaz ha incluido entre sus seis miembros titulares además de la vicepresidenta tercera del Congreso, Esther Gil, a su portavoz parlamentaria, Marta Lois, ambas de Sumar. También ha contado para este órgano con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra; el portavoz de Izquierda Unida, Enrique Santiago; la de En Comú, Aina Vidal, y la de Compromís, Águeda Micó. Como suplentes se ha elegido al secretario general del grupo parlamentario, Txema Guijarro, que cuenta como cuota de Sumar; a la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Vestrynge; al diputado de Más Madrid, Íñigo Errejón; al diputado de IU Toni Valero; a Gerardo Pisarello (En Comú), que es secretario primero del Congreso, y al diputado de Més per Mallorca Vicenç Vidal Matas. COMISIONES DEL CONGRESO Y MIXTAS Tras la constitución de la Diputación Permanente y una vez conocida la estructura ministerial del nuevo Gobierno de coalición, el Congreso deberá crear las comisiones parlamentarias que funcionarán durante la legislatura, para lo que es necesaria una reforma del Reglamento de la Cámara que ha de aprobarse en el Pleno. Hasta ahora la Cámara Baja sólo ha constituido dos comisiones: Estatuto del Diputado y Peticiones, que no dependen de la estructura del Gobierno, y este mismo martes tiene previsto constituir también el tercer órgano de este tipo, la Comisión de Reglamento. Asimismo, los grupos parlamentarios aún tienen pendiente acordar la composición de las comisiones mixtas, integradas por diputados y senadores, entre ellas las que se encargan de los asuntos relacionados con el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el control de RTVE. En estos casos el PP deberá estará cerca de la mayoría absoluta, ya que tiene la hegemonía en la Cámara Alta.