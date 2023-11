Simeone advierte de que "hay que tener cuidado con Brasil" pese a su mala racha

Buenos Aires, 20 nov (EFE).- Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, habló en Argentina en vísperas del encuentro entre Brasil y la 'Albiceleste', del peligro que supone la selección brasileña pese a la mala racha de los de Fernando Diniz, que viene de encajar dos derrotas consecutivas.

"Hay que tener cuidado porque ese 'no viene tan bien' es peligroso. Pero yo creo que este partido con Uruguay seguramente al grupo le hará bien porque tiene una química entre ellos y una fortaleza que se le percibe desde afuera enormemente", declaró el 'Cholo' en una entrevista con el canal TyC Sports.

Simeone se encuentra en Argentina por motivos familiares, porque su madre cumple 80 años.

El equipo de Lionel Scaloni tampoco llega en su mejor momento después de su derrota 0-2 ante Uruguay, la primera en este 2023, que además rompió una racha larga de partidos sin perder en las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

Simeone destacó que los argentinos "son ganadores", que están bien y que quieren seguir en esa racha que es muy difícil porque ganar todos los días "no se puede".

Sobre la derrota contra los uruguayos en la cancha de Boca Juniors, 'La Bombonera', el extécnico de Estudiantes o River Plate explicó que Uruguay fue intenso durante los noventa minutos y cree que se llevó un partido merecidamente ganado y bien jugado.

"Fue un partido duro. Uruguay jugó muy bien en cuanto a intensidad, a cómo presionar, no lo dejaba pensar a Argentina en todos esos tiempos que, obviamente, el equipo necesita para sostener la pelota y tener una buena posesión para poder atacar", manifestó.

Por otra parte, valoró positivamente la "mano" con la selección uruguaya del entrenador argentino Marcelo Bielsa, técnico muy querido en el país con una forma de jugar muy característica que parece haber maridado perfectamente con el plantel.

"A Marcelo lo conocemos, es un entrenador que en todos los equipos mantiene esa intensidad, tiene gente joven en Uruguay hoy y seguro que él se siente más fuerte, lo siguen y son todos 'esponjas' para acompañarlo", declaró Simeone.

El entrenador ganador de dos Ligas, una Copa del Rey y dos títulos de Liga Europa con el conjunto colchonero finalizó opinando sobre el posible once de la 'Scaloneta' en el partido frente a Brasil, donde no espera muchas variantes.

"Mejor que los entrenadores no ve nadie el partido y Scaloni entenderá claramente como tiene que jugar, no me imagino que cambie mucho", dijo el 'Cholo'. EFE

