Sánchez premia con ministerios a Torres y Óscar Puente después de perder el poder el 28M tras pactos del PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elegido como ministros para su nuevo Ejecutivo al expresidente canario Ángel Víctor Torres y al exalcalde de Valladolid Óscar Puente, premiando así a estos dos líderes socialistas que perdieron el poder en las elecciones del pasado 28 de mayo por distintos pactos del PP. En concreto, Ángel Víctor Torres liderará el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, mientras que Óscar Puente será el encargado de la cartera de Transportes en este nuevo Gobierno de coalición. De este modo, Sánchez ha otorgado la cartera de Política Territorial a Ángel Víctor Torres, que además suma Memoria Democrática, después de que el pasado 28M ganara las elecciones en Canarias con 19 escaños, pero no consiguiera gobernar por un pacto entre CC y PP, que dió el Gobierno a Fernando Clavijo. Por su parte, el nuevo presidente del Gobierno ha confiado el Ministerio de Transportes a Óscar Puente, que ganó en Valladolid en votos --con empate en escaños con el PP--, aunque el pacto entre los 'populares' y Vox le hizo perder el poder. TORRES, DE UN GOBIERNO AUTONÓMICO AL CONSEJO DE MINISTROS El nuevo ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, es además el líder de los socialistas canarios desde 2017 y fue presidente del Gobierno del archipiélago en la legislatura pasada, en coalición con Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera. Ángel Víctor Torres es profesor de secundaria e inició su carrera política como concejal en el Ayuntamiento de Arucas (Gran Canaria) en el año 1999, donde pasó a ser alcalde en el año 2003. Como ocurrió en el 28M, en el año 2007 fue el más votado en Arucas, pero no pudo gobernar. En 2009 dio el salto a la política nacional como diputado en sustitución de Juan López Aguilar, hasta que volvió a ser alcalde de Arucas entre 2011 y 2015. Ese año, Torres se convirtió en vicepresidente primero y consejero de Obras Públicas, Infraestructura y Deportes del Cabildo de Gran Canaria. Y el pasado 28 de mayo, Ángel Víctor Torres logró ser la lista más votada con 19 escaños, aunque bajó tres diputados respecto a 2019 y no consiguió sumar con las fuerzas de la izquierda, de modo que el pacto entre CC y PP le desbancó del Gobierno autonómico. Ahora, Sánchez le otorga el Ministerio de Política Territorial, donde tendrá como principal reto la relación con las comunidades autónomas --la mayoría gobernada por los 'populares'--, y Memoria Democrática, para velar por la ley recientemente aprobada. ÓSCAR PUENTE, DEL 28M AL MINISTERIO PASANDO POR EL CONGRESO El encargado de llevar Transportes en este nuevo Gobierno será Óscar Puente, que fue alcalde de Valladolid desde 2015 hasta el pasado 28M. Desde que perdió la Alcaldía, Puente se convirtió en diputado y Sánchez le eligió como el encargado de dar la réplica al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su investidura. Puente comenzó su andadura en la política en 2004 como vicesecretario general de la Ejecutiva Provincial de Valladolid y en 2007 ya fue el 'número dos' de la candidatura encabezada por Soraya Rodríguez. En 2008 se hizo cargo del Grupo Socialista en Valladolid, convirtiéndose en candidato en el año 2010. No obstante, en las elecciones de 2011, Puente consiguió los peores resultados de la historia del PSOE de Valladolid. Ya en 2015, Puente consiguió la alcaldía, que logró revalidar en las elecciones de 2019, con el apoyo de los tres concejales de Izquierda Unida. El nuevo ministro de Transportes fue portavoz de la candidatura de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE de 2017.